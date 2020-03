Privathaftpflicht: Kleinkinder in jedem neunten Familientarif nicht mitversichert

Heidelberg (ots) - Rund jeder neunte Privathaftplicht-Tarif versichert Kinder unter sieben Jahren nicht mit. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Top-Schutz gibt es aber schon für 54 Euro im Jahr.Warum die Versicherung für Kinder manchmal nicht zahlen mussIn 27 von 239 ausgewerteten Familien-Tarifen sind deliktunfähige Kinder nicht mitversichert. Damit werden Haftpflichtschäden, die Kinder unter sieben Jahren anrichten, nicht gezahlt. Im Straßenverkehr liegt die Grenze bei zehn Jahren.Kleinkinder gelten als deliktunfähig. Wenn sie einen Schaden verursachen, dann haften sie selbst nicht und die Eltern haften ebenfalls nicht, solange sie ihre Aufsichtspflicht erfüllt haben. Wo niemand haftet, muss auch die Versicherung nicht zahlen."Das sorgt aber gerade im Familien- und Bekanntenkreis schnell für Ärger. Deswegen empfehlen wir jungen Eltern nur Tarife mit Schutz für deliktunfähige Kinder", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Dann werden auch die Schäden beglichen, die eigentlich niemand bezahlen müsste.Für sieben Euro mehr Kinder rundum versichernDer günstigste Familientarif kostet 38 Euro im Jahr. Der günstigste Tarif mit Schutz für deliktunfähige Kinder ist nur sieben Euro teurer und versichert Schäden bis zu 20.000 Euro. Schutz in Millionenhöhe für deliktunfähige Kinder gibt es schon ab 54 Euro.Als die Zeitschrift "Finanztest" vor 10 Jahren Haftpflichttarife prüfte, war die Situation noch deutlich schlechter. Nur bei etwa der Hälfte der Angebote waren damals deliktunfähige Kinder versichert. Eine Höchstgrenze von 5.000 oder 10.000 Euro war Standard.Höhe der maximalen Versicherungssumme beachtenHeute gibt es den Schutz bei 89 Prozent der Tarife und die Höchstgrenzen sind deutlich gestiegen. Von den 212 Tarifen, die in der Verivox-Auswertung deliktunfähige Kinder versicherten, zogen 66 eine Höchstgrenze bei 3.000 bis 30.000 Euro. Die übrigen 146 Angebote versicherten diese Schäden mit höheren Grenzen, oft sogar in Millionenhöhe. Ausgewertet wurden insgesamt 239 Tarife von 46 Anbietern, die bei Verivox verglichen werden können.Pressekontakt:Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19139/4554122OTS: Verivox GmbHOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell