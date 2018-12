Privates bleibt privat - Tipps für ein sicheres Weihnachtsshopping im Internet (AUDIO)

Frankfurt am Main (ots) -Anmoderationsvorschlag:Weihnachtszeit ist Shoppingzeit! Und um sich den Rummel in denInnenstädten zu ersparen, kaufen immer mehr Menschen bequem imInternet ein. Wenn es dann ans Bezahlen geht, hat man die Qual derWahl, denn Bezahlsysteme gibt es viele. Aber wie sicher sind dieseSysteme, und was passiert eigentlich mit meinen Daten? Helke Michaelberichtet.Sprecherin: Wer nach den Datenskandalen in diesem Jahr beimOnline-Shopping Wert auf Datenschutz und Sicherheit legt, solltevorher unbedingt ganz genau hinschauen.O-Ton 1 (Dr. Niklas Bartelt, 14 Sek.): "Werfen Sie ruhig mal einenBlick ins Kleingedruckte von anderen Anbietern. Sie werden staunen,wo die Käuferdaten überall weiterverwertet werden können. Wir gebenIhre Daten, wie beispielsweise Kontonummer oder Warenkorbdaten, anDritte nicht weiter."Sprecherin: Sagt paydirekt Geschäftsführer Dr. Niklas Bartelt underklärt, wodurch sich das Online-Bezahlverfahren der deutschen Bankenund Sparkassen außerdem von anderen Bezahlverfahren unterscheidet:O-Ton 2 (Dr. Niklas Bartelt, 21 Sek.): "Unser Bezahlverfahren ist'Made in Germany'. Für uns gilt also der strenge deutscheDatenschutz. Mit paydirekt haben Sie nicht nur das Verfahren derdeutschen Banken und Sparkassen, sondern Sie zahlen direkt von IhremGirokonto. Damit ist paydirekt so sicher wie Ihr Online-Banking. Nurfunktioniert es natürlich viel einfacher: mit selbstgewähltemBenutzernamen und Passwort."Sprecherin: Weitere Vorteile sind:O-Ton 3 (Dr. Niklas Bartelt, 18 Sek.): "Sollte beim Versand derWare was schieflaufen, springt natürlich unser Käuferschutz ein. Wasaber noch wichtiger ist: Sie haben die volle Kontrolle über IhreAusgaben. Bei jeder Zahlung kriegen Sie eine Nachricht, entweder perE-Mail oder in Ihrer App, und Sie können alles in der App oder direktam Girokonto nachvollziehen."Sprecherin: Wer sich bisher noch nicht registriert hat, kann dasjederzeit während des Kaufprozesses in seinem Online-Bankingnachholen und danach bequem mit wenigen Klicks sicher bezahlen:O-Ton 4 (Dr. Niklas Bartelt, 19 Sek.): "Das geht ganz einfach:paydirekt auswählen, Nutzername und Passwort eingegeben, bestätigen -und fertig! Derzeit können Sie bei rund 10.000 Shops bezahlen. ZumBeispiel bei OTTO, MediaMarkt, About You oder myToys, aber auch invielen anderen Shops. Einen guten Überblick finden Sie auf unsererWebsite."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie also beim Online-Shoppen auf Nummer sicher gehen wollen -bei paydirekt sind hre Daten in guten Händen. Und einfach ist esauch. Mehr dazu finden Sie unter www.paydirekt.de. Dort gibt's auchInfos zu Rabatten und Specials.Pressekontakt:paydirekt GmbHEvelyn PaulusTelefon 069 2475382-319evelyn.paulus@paydirekt.deOriginal-Content von: paydirekt GmbH, übermittelt durch news aktuell