Privates Geldvermögen auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Börsenkurse haben das Geldvermögen der Menschen in Deutschland im dritten Quartal 2016 auf ein Rekordhoch getrieben.



Das Vermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen an Versicherungen stieg gegenüber dem zweiten Vierteljahr deutlich um 76 Milliarden Euro beziehungsweise 1,4 Prozent auf 5478 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Darunter waren den Angaben zufolge allein gut 33 Milliarden Euro Bewertungsgewinne insbesondere bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds./mar/DP/stb