Privater Sektor der Eurozone: Starkes Wachstum verzeichnet!

Der private Sektor in der Eurozone ist im Mai stark gewachsen, da die Ausweitung der Produktion im verarbeitenden Gewerbe durch den Krieg in der Ukraine und Störungen auf der Angebotsseite gedämpft wurde. Produktionsindex auf Viermonatstief gefallen Der endgültige zusammengesetzte Produktionsindex sank im Mai auf ein Viermonatstief von 54,8 gegenüber 55,8 im Vormonat, wie die Umfrageergebnisse von S&P Global am Freitag… Hier weiterlesen