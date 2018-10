Privater Rundfunk erwartet 2018 Rekordumsatz

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Angetrieben von Abo-Fernsehen und Streaming-Angeboten erwarten die privaten Fernseh- und Radiosender in diesem Jahr einen Rekordumsatz.



Mit 12,4 Milliarden Euro würden die Erlöse dabei um 5,2 Prozent über dem Vorjahr liegen, heißt es in einer Prognose des Verbands Privater Medien (Vaunet). Für die Fernsehwerbung erwartet der Verband ein Plus von netto 0,5 Prozent auf 4,61 Milliarden Euro. Beim Radio legen die Werbeerlöse voraussichtlich um 3,7 Prozent auf einen Rekord von 843 Millionen Euro zu. Dazu kommen die Online-Werbeumsätze mit insgesamt rund 600 Millionen Euro. Insgesamt erlösen die Sender über alle Kanäle hinweg der Prognose zufolge den Rekordwert von rund sechs Milliarden Euro mit Werbung.

Umsatztreiber der Branche ist das Abo-Fernsehen. Die privaten Bezahlangebote werden zum Jahresende voraussichtlich um 13 Prozent auf rund 4,34 Milliarden Euro zulegen. Das Segment Pay-TV wird dabei mit einem Plus von rund 4 Prozent den Umsatz auf 2,39 Milliarden Euro steigern. Zahlungspflichtiges Video-on-Demand aus Abonnements und Einzelabrufen wächst voraussichtlich um 30 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Beim Teleshopping rechnet Vaunet mit einem Wachstum von 5,0 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro./ee/DP/zb