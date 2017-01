Private sichern Versorgung und bauen Marktanteil weiter aus / bpa zur Pflegestatistik 2015

Berlin (ots) - Zur heute durch das Statistische Bundesamtveröffentlichten Pflegestatistik erklärt bpa-Präsident Bernd Meurer:"Der Zuwachs an pflegebedürftigen Menschen hätte ohne dasEngagement privater Träger nicht bewältigt werden können. Das machtdie Pflegestatistik 2015 deutlich. Denn während die Zahl derambulanten Dienste von 2013 auf 2015 insgesamt bundesweit um 4,5Prozent (13.323 ambulante Dienste) zunahm, legte die Zahl derambulanten Dienste in privater Trägerschaft um 6,5 Prozent auf 8.670zu. Damit stellen sie 65 Prozent aller Dienste bundesweit und sichernso die Versorgung in Stadt und Land im ambulanten Bereich.Auch bei den stationären Einrichtungen konnten die privaten Trägerüberdurchschnittlich zulegen. So stieg die Anzahl der stationärenEinrichtungen von 2013 auf 2015 um 4,3 Prozent (13.596 stationäreEinrichtungen). Die der privaten Träger stieg um 7,3 Prozent auf5.737. Der Anteil der privaten Träger liegt damit bei 42 Prozentbundesweit.Jahr für Jahr bauen nun die privat-geführten Unternehmen in derAltenpflege ihr Engagement aus und tragen erheblich dazu bei, dasspflegebedürftige Menschen gut versorgt sind. Sie schaffen jährlichtausende neue Jobs sowie Ausbildungsplätze und sichern die Lebens-und Berufsperspektiven von hunderttausenden Beschäftigten und ihrerFamilien. Dieser Einsatz verdient Anerkennung und weitereUnterstützung durch mehr Freiräume statt immer neuer Regeln."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, bpa-Pressesprecher, Tel.: 030/30 87 8860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell