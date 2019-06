"Das Private ist politisch": drittes SWR Doku Festival gestartet (FOTO)

Stuttgart (ots) -Festivalvorstellung am 26. Juni 2019, 18 Uhr / FestivalleiterGoggo Gensch erläutert ProgrammStuttgart: Heute Abend, 26. Juni 2019, gab es um 18 Uhr denoffiziellen Startschuss für das zweite SWR Doku Festival. 55 Filme andrei Spielorten - insgesamt über 3.000 Minuten Filmprogramm: Filmfanserwartet vom 26. bis 29. Juni 2019 die ganze Vielfalt desDokumentarfilms. Beim Festival treffen Regisseure, Produzenten,Redakteure, Studierende und Zuschauer aufeinander - in den Kinosälen,der Doku-Lounge im Haus der Katholischen Kirche und der SWR DokuStraße.Persönliches gespiegelt mit gesellschaftlich relevanten Themen"Das Private ist politisch": Das zieht sich wie ein roter Faden durchdas Festivalprogramm, so Festivalleiter Goggo Gensch. VieleFilmemacher*innen spiegeln ihr persönliches Erleben mit Geschichteund Kultur, Ökonomie und Ökologie. Ob das die Tragödien des 20.Jahrhunderts sind, wie in Thomas Heises Essay "Heimat ist ein Raumaus Zeit", oder der Krieg im ehemaligen Jugoslawien, wie in AnjaKofmels "Chris the Swiss". Die Moral des Finanzkapitalismus zeigen"Was kostet die Welt" und "Push - Für das Grundrecht auf Wohnen".Maryam Zaree kam in einem Gefängnis im Iran zur Welt, davon erzähltsie in "Born in Evin". Beryl Makogo setzt sich sehr persönlich mitdem Thema Beschneidung in "In Search..." auseinander. WelcheAuswirkungen haben Herkunft und Erziehung auf die eigenePersönlichkeit? Davon handeln "Der Krieg in mir" und "KleineGermanen".Filme für alleDas SWR Doku Festival ist ein Publikumsfestival mit Filmen sowieDiskussionen über Filme. Gezeigt werden zeitgeschichtliche Dokus,Porträts, Reportagen, Essays und Transmediaprojekte. Die Kinos unddie Doku-Lounge im Atrium des Hauses der Katholischen Kirche sinddabei Orte der Begegnung zwischen Regisseuren, Produzenten,Redakteuren und Studierenden mit ihren Zuschauern. Auch "Dokville",der jährliche Branchentreff des Hauses des Dokumentarfilms, ist indas Festival integriert."Deutscher Dokumentarfilmpreis 2019" - Preisverleihung am 28. JuniAm Freitagabend, 28. Juni, ab 19:30 Uhr wird im Metropol-KinoStuttgart der "Deutsche Dokumentarfilmpreis" verliehen. Nominiertsind zwölf Filme aus 138 Einsendungen. Gestiftet wird der mit 20.000Euro dotierte Preis von SWR und MFG Medien- und FilmgesellschaftBaden-Württemberg. Das Haus des Dokumentarfilms vergibt einenFörderpreis in Höhe von 3.000 Euro. Mit 5.000 Euro ist der Preis derNorbert Daldrop Förderung für Kunst und Kultur dotiert. Zudem vergibteine siebenköpfige Leserjury der Stuttgarter Zeitung einen Preis inHöhe von 4.000 Euro. Der mit 5.000 Euro dotierte Musikpreis der OpusGmbH wird an einen dokumentarischen Film aus dem Bereich Musikverliehen. Die von Max Moor moderierte Preisverleihung ist auch imLivestream auf www.SWR.de/dokufestival zu sehen.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://x.swr.de/s/dokufestivalstuttgartPressekontakt SWR: Daniela Kress, Telefon 07221 929 23800, E-Mail:daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell