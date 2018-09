Private Träger bringen AVR auf den Weg / bpa beschließt Einführung einer Arbeitsvertragsrichtlinie in Baden-Württemberg, nun sind Politik und Kostenträger in der Pflicht

Stuttgart (ots) - Private Pflegeheime und Pflegedienste inBaden-Württemberg regeln die Bezahlung von Pflegekräften landesweiteinheitlich und transparent. Dazu hat die Landesgruppe desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) dieEinführung der durch den bpa Arbeitgeberverband entwickeltenArbeitsvertragsrichtlinien (AVR) beschlossen."Die privaten Pflegeunternehmen zeigen damit deutlich, dass siebereit sind, Gehälter auf Tarifniveau zu bezahlen. Damit haben wirunsere Hausaufgaben gemacht", sagt der bpa-Landesvorsitzende RainerWiesner. "Pflegekassen und Sozialhilfeträger müssen privatePflegedienste oder Heime in den Vergütungsverhandlungen aber auchgenauso behandeln wie die Einrichtungen der Wohlfahrt."Auf einer Fachveranstaltung in Leinfelden-Echterdingen wurde mit240 Vertreterinnen und Vertretern von privaten Pflegeunternehmen dieUmsetzung des bundeseinheitlichen Mantelvertragswerks und der extrafür Baden-Württemberg verabschiedeten Entgelttabelle vorbereitet."Sobald die Refinanzierung durch die Kostenträger geklärt ist, könnendie Pflegeeinrichtungen die entsprechende Bezahlung der Pflegendensofort umsetzen", erläutert bpa-Geschäftsführer Bernd Tews.Die vorgesehenen Vergütungen orientieren sich an denvergleichbaren Tarifwerken in Baden-Württemberg. Sie erlauben es denPflegediensten und Heimen, die Bezahlung der Pflegekräfte verlässlichund transparent darzustellen und trotzdem flexibel auf dieAnforderungen des Arbeitsmarktes zu reagieren. Das Einstiegsgehaltfür Fachkräfte liegt bei 2.950 Euro.Die AVR-Tabelle können Sie über den bpa Arbeitgeberverbandbeziehen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon rund1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell