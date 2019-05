Private Sender protestieren gegen politische Pläne zu einem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal

Berlin (ots) - Die im VAUNET - Verband Privater Medienzusammengeschlossenen privaten Sender protestieren gegen dieÜberlegungen der Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder undMinisterpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, denbeitragsfinanzierten Rundfunkanstalten mehr Rechte einzuräumen, überihre Programmangebote selbst flexibel zu entscheiden und damit einenöffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal zu ermöglichen.Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET, sagte: "DieserVorschlag geht vollkommen an der Realität vorbei. Er folgt dembekannten Schema: Bei ARD und ZDF immer Draufsatteln und nichtmassentaugliche Themen in Spartenkanäle abschieben. Und all das, ohnesich die Auswirkungen auf den Markt vor Augen zu führen. Es gibt inDeutschland zwei hervorragende private Nachrichtensender, die beiallen Breaking News der vergangenen Jahre schnell reagiert und seriösund verlässlich informiert haben. Das jetzt diese beiden Sender, indenen hervorragend journalistisch gearbeitet wird, durch einenzusätzlichen beitragsfinanzierten Kanal in ihrer Existenz gefährdetwerden sollen, ist vollkommen inakzeptabel. Das umso mehr, als dasses mit tagesschau24, ZDFinfo und Phoenix schon dreiöffentlich-rechtliche Infokanäle gibt."Gleichzeitig verwehrte Demmel sich gegen den Ansatz, dieÖffentlich-Rechtlichen sollten über ihre eigenen Programme flexiblerselbst entscheiden können: "Die künftige Konkretisierung des Auftragsdarf nicht nur den Gremien von ARD und ZDF überlassen werden. DieLänder müssen von ihrem verfassungsrechtlichen GestaltungsauftragGebrauch machen, anstatt sich hier lediglich auf eineMindestbeauftragung zu beschränken. Sie müssen dabeiverantwortungsvoll die Entwicklungsperspektive des gesamten Marktesim Blick haben. Wenn wir die existierende Medienvielfalt sichernwollen, braucht es dazu eine ausgewogene Balance derbeitragsfinanzierten Angebote von ARD und ZDF zu allen anderenMedienangeboten im Markt."Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sichan der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene dieRahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel,Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen deraudiovisuellen Medien zu schaffen sowie die großegesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche imdigitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.VAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148 E | info@vprt.dewww.vau.netFür Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell