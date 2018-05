Private Pflege setzt Zeichen für bessere und transparente Entlohnung / bpa bringt in Hamburg Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) auf den Weg

Hamburg (ots) - Private Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste inHamburg haben die Basis für eine landesweit einheitliche undtransparente Vergütung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelegt.Die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e.V. (bpa) will die durch den bpa Arbeitgeberverbandentwickelten Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) einführen.Die Mitgliederversammlung des bpa in Hamburg sprach sich mitbreiter Mehrheit für das bundeseinheitliche Rahmenvertragswerk unddie extra für die Hansestadt entwickelte Entgelttabelle aus. "Dievorgesehenen Vergütungen orientieren sich an den vergleichbarenTarifwerken und Arbeitsvertragsrichtlinien in Hamburg", erklärt derLandesvorsitzende Frank Wagner. Die Unternehmen können die Löhne undGehälter damit verlässlich und transparent darstellen und trotzdemdurch zusätzliche Leistungen flexibel auf die Anforderungen desArbeitsmarktes reagieren.Zahlreiche bpa-Mitglieder in Hamburg haben sich bereits zurUmsetzung der AVR bereit erklärt, sobald die Refinanzierung geregeltist. "Die Politik fordert höhere Löhne für Pflegekräfte. DieEinführung der AVR wird zu steigenden Gehältern für Pflegende inHamburg führen, was wichtig und richtig ist. Nun liegt es an derPolitik, für die notwendige Akzeptanz der gewolltenKostensteigerungen gegenüber den Leistungsträgern, den Pflege- undKrankenkassen sowie Sozialhilfeträgern und insbesondere denPflegebedürftigen und ihren Angehörigen zu sorgen", erläutert Wagner.Der bpa-Landesvorsitzende kündigt entsprechende Gespräche mit derzuständigen Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks und Vertretern derPflege- und Krankenkassen an. "Unsere Mitglieder sind einen mutigenSchritt vorangegangen: Nun erwarten sie eine faire Behandlung durchdie Kostenträger, auch wenn auf die pflegebedürftigen Menschen höhereKosten zukommen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über360 in Hamburg) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Clasen, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 040/25 30 71 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell