Private Pflege am Puls der Zeit / bpa zeigt mit 450 Mitgliedsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern die Innovationskraft der privaten Pflege

Schwerin (ots) - Die Tagespflegeeinrichtung "Zum Glück" in Rostockist das 450. Mitglied des Bundesverbands privater Anbieter sozialerDienste e. V. (bpa) in Mecklenburg-Vorpommern. Für denbpa-Landesvorsitzenden Michael Händel ist der Neuzugang einlebendiges Zeichen für die Innovationsfähigkeit der privatenPflegeanbieter: "Unsere Mitglieder wollen erfolgreich arbeiten, sieschaffen also genau die Angebote, die hilfebedürftige Menschen undderen Angehörige wünschen und benötigen und die auch von der Politikfür erforderlich erachtet werden", so Händel.Die Tagespflege "Zum Glück" entlastet mit ihren 28 Plätzen vor Ortpflegende Angehörige, die tagsüber arbeiten oder sich um persönlicheAngelegenheiten kümmern. "Mit den Pflegestärkungsgesetzen wurden dieAnsprüche der Pflegebedürftigen und ihrer Familien auf solcheUnterstützungen ausgeweitet, um die Pflege zu Hause möglichst langezu ermöglichen. Deshalb erwarten wir weitere Nachfrage im Bereich derTagespflege und Investitionsbereitschaft seitens unserer Mitglieder",so Händel. Das schaffe zudem zukunftssichere Arbeitsplätze in denRegionen des Landes.Die Versorgung einer steigenden Zahl von Pflegebedürftigen könneMecklenburg-Vorpommern nur mit einem starken unternehmerischenEngagement in der Pflege gewährleisten, unterstreicht derbpa-Landesvorsitzende. "In der Pflege sind nach Berechnungen desWirtschaftsministeriums in den nächsten Jahren bundesweitInvestitionen in Höhe von 110 Milliarden Euro notwendig. Das kann dieöffentliche Hand nicht leisten, und auch die freigemeinnützigenTräger sind dazu nicht in der Lage. Die immense Bedeutung derprivaten Pflegeanbieter ist also offenkundig: Ohne sie und ihreInvestitionen kann die flächendeckende Versorgung in Deutschlandnicht gewährleistet werden", so Händel.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehrals 450 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 23 Milliarden Euro.