Private Krankenversicherung: Die nächste Kostenexplosion?

Zwei Jahre lang war die Corona-Pandemie das beherrschende Thema, welchem sich alles andere mehr oder weniger unterordnen musste. Mittlerweile gibt es Updates zu Infektionszahlen und Inzidenzen maximal noch unter „Ferner liefen“, während mit dem Krieg in der Ukraine schon die nächste globale Krise ausgelöst wurde. Die hat weitreichende Folgen für so ziemlich alle Lebensbereiche und auch an den privaten Krankenversicherungen wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung