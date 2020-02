Private Krankenversicherung: Lohnt der Wechsel aus der GKV noch?

Nidderau (ots) - Die private Krankenversicherung steht traditionell für starkeLeistungen und bietet gerade jüngeren Versicherten attraktive Beiträge. Ist derWechsel von einer gesetzlichen in eine private Krankenkasse möglich, zögernBundesbürger dennoch häufig. Unabhängige Informationen und ein sachlicheBeratung sind wichtig, die Kunden digital über einen PKV-Ratgeber wiewww.pkv-tarifvergleich.info aufrufen können.Wechsel für gesetzlich und privat Versicherte weiterhin attraktivDas Interesse an einer Absicherung über die private Krankenversicherung steigtstetig. Nach offiziellen Angaben des PKV-Verbandes stiegt die Anzahl der privatVersicherten in Deutschland im Jahr 2019 auf 35,2 Millionen Bundesbürger an.Hierbei werden Volltarife genauso berücksichtigt wie der Abschluss vonZusatztarifen, mit der gesetzlich Pflichtversicherte von den Leistungen der PKVprofitieren.Wer einmal eine private Krankenkasse ausgewählt hat, bleibt dieser häufig überJahre und Jahrzehnte erhalten. Beitragserhöhungen werden oft hingenommen undsorgen für den Eindruck, dass die Absicherung über eine privateKrankenversicherung dauerhaft teurer wird. Dabei ergeben sich für den Wechselaus der GKV wie für bereits Privatversicherte sehr oft Möglichkeiten, durcheinen Tarifwechsel die Beiträge erkennbar abzusenken. Diese Option zeigt sichhäufig erst nach einer umfassenden und unabhängigen Beratung.Mit fachkundiger Hilfe die Tarifvielfalt verstehenIm Vergleich zu den Tarifen der GKV, die sich streng am gesetzlichenLeistungskatalog orientieren, bietet eine private Krankenkasse mehr Komplexitätund individuellen Spielraum. Mehr als 120 günstige Tarife stehen in Deutschlandzur Auswahl, wobei nicht immer der Basistarif als preiswerteste Lösung deneigenen Absicherungswünschen entspricht. Die Ausgestaltung nach persönlichenVorlieben und Bedürfnissen führt zum Tarifabschluss mit dem bestenPreis-Leistungs-Verhältnis, den Laien in Versicherungsfragen alleine nur seltenbewerkstelligen.Für eine unabhängige Hilfe online sind PKV-Ratgeber wiewww.pkv-tarifvergleich.info der richtige Anlaufpunkt. Portale dieser Art stellen50 Versicherer im Vergleich einander gegenüber und zeigen, wo Stärken undSchwächen der jeweiligen Tarife liegen. Die freie Ausgestaltung, die eineprivate Krankenversicherung ihren Kunden bietet, wird hier systematischdurchleuchtet und schafft Klarheit, wo individuell starke Tarife warten.Gesellschaftsunabhängiger Vergleich als GrundlageMöglichkeiten zum Vergleich von Versicherungen und anderen Produkten im Internetgibt es viele. Allerdings findet hier nicht immer der Vergleich auf neutralerBasis statt. Einzelne Versicherer oder Energieversorger unterhaltenVergleichsrechner, in denen prioritär die eigenen Tarife darstellt werden. Umdie richtige private Krankenkasse zu finden, ist eine Bevorzugung einzelnerGesellschaften zu verhindern.PKV-Ratgeber wie www.pkv-tarifvergleich.info sichern diese Unabhängig vonbestimmten Versicherern zu und fördern so das Vertrauen in die privateKrankenversicherung. Nicht immer sind es die großen und namhaftenGesellschaften, die als private Krankenkasse die persönlich beste Wahldarstellen. Wechselwillige Kunden kommen so mit Gesellschaften und Tarifen inKontakt, die sie bei einem eigenen Vergleich nicht berücksichtigt hätten.Testsieger 2020 und mehr unabhängig kennen lernenDurch den Vergleich der PKV-Tarife bei einem neutralen PKV-Ratgeber onlineergibt sich ein weiterer Vorteil: Die Testsieger 2020 werden durchleuchtet undauf individuelle Eignung überprüft. Viele Versicherte gehen automatisch von derperfekten Eignung eines Tarifs aus, wenn eine private Krankenversicherung eineentsprechende Auszeichnung erhalten hat. Dabei kann der persönliche Bedarf vonden Prüfkriterien abweichen, die bei einem Test angelegt wurden. Einunabhängiger Vergleich zeigt dies im Sinne des Versicherten auf.Pressekontakt:FinanceFinder24 GmbHLena-Christ-Str.661130 NidderauPressesprecherin: Brigitte HerzogGebührenfreie Servicehotline: 0800 /338 0 337brigitte.herzog@financefinder24.dehttps://www.pkv-tarifvergleich.infoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141247/4521831OTS: FinanceFinder24 GmbHOriginal-Content von: FinanceFinder24 GmbH, übermittelt durch news aktuell