Private Bauherren - Helfer auf der privaten Baustelle absichern (FOTO)

Berlin (ots) -Der private Hausbau boomt - Bauherren sollten immer auch an dieAbsicherung ihrer Helferinnen und Helfer denken. Da ist es gut, dassdie Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) den umfassendenSchutz der gesetzlichen Unfallversicherung nicht nur für dieBauwirtschaft, sondern auch für private Bauvorhaben bietet. Für dieAbsicherung der Bauhelfer sind die gesetzlichen Vorschrifteneindeutig: Innerhalb einer Woche müssen sowohl das Bauvorhaben alsauch die geplanten Eigenleistungen sowie die beauftragten Unternehmengegenüber der BG BAU gemeldet werden.Private Bauhelfer wie Familienangehörige, Nachbarn undArbeitskollegen genießen den umfassenden Schutz der GesetzlichenUnfallversicherung. Deshalb werden Bauherren aufgefordert, einenNachweis über die geleisteten Arbeitsstunden einzureichen. DieMeldepflicht gilt unabhängig davon, ob die Helfer unentgeltlicharbeiten oder nicht. Von dem Vorteil des Versicherungsschutzesausgenommen sind sogenannte spontane Handreichungen oderGefälligkeitsleistungen durch Verwandte, Freunde oder Bekannte. Obdas der Fall ist, muss in jedem Einzelfall anhand der Beziehungzwischen Eigenbauherrn und Helfer geprüft werden.Falls einem Helfer auf der Baustelle etwas passiert, kann diesschwere Folgen haben. Ist beispielsweise ein junger Familienvaterlebenslang an den Rollstuhl gefesselt, ändert sich die Situation desBetroffenen und seiner Angehörigen dramatisch. Die BG BAU unterstütztdie Eigenbauherren beispielsweise bei der Unfall-Prävention undhilft, wenn doch etwas passiert ist, die Unfallfolgen erträglicher zumachen.Mit der Meldung der versicherten Helfer an die BG BAU vermeidenprivate Bauherren nicht nur Bußgelder, sondern erleichtern undbeschleunigen die Entscheidung zur Leistungspflicht zugunsten derversicherten Helfer. Im Falle der Anerkennung einesVersicherungsfalles erhält der Verletzte eine umfassende Betreuungund der Unfallversicherungsträger hat mit allen geeigneten Mittelndie Gesundheit und die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. DerBauherr selbst und sein Ehegatte oder Lebenspartner sind allerdingsim Gegensatz zu den versicherten Helfern nicht automatisch bei der BGBAU versichert. Sie haben die Möglichkeit, sich freiwillig zuversichern.Überschaubare Kosten für mehr SicherheitDie Kosten halten sich im Rahmen - pro Helfer oder Helferin mit100 Stunden Arbeitseinsatz kostet der Beitrag zur BG BAU in den neuenBundesländern aktuell 145 Euro, in den alten Bundesländern 158 Euro.Mindestens muss ein Beitrag von 100 Euro einkalkuliert werden. Warenalle Helfer zusammengerechnet nicht länger als 40 Stunden amEigenbauprojekt tätig, übernimmt die Unfallkasse der öffentlichenHand den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Sollte estatsächlich zu einem Unfall kommen, erhalten Versicherte eineumfassende Betreuung und Versorgung durch die BG BAU sowiegegebenenfalls Entschädigungsleistungen. Dabei gehen diemedizinischen und Rehabilitationsleistungen deutlich über die dergesetzlichen Krankenversicherung hinaus.Private Bauherren sollten sich zudem in Sachen Arbeitsschutzumfassend durch die BG BAU beraten lassen. Dies reicht von derAusstattung der Helferinnen und Helfer mit persönlicherSchutzausrüstung wie Helme, Sicherheitsschuhe und Handschuhe übereine ausreichende Beleuchtung und Beschilderung oder die Sicherungvon Schächten und Gruben bis hin zur Verkehrssicherheit auf demBaugrundstück.HintergrundJedes Jahr geschehen im Eigenbau mehrere Hundert, teils schwereArbeitsunfälle. Insgesamt betreute die BG BAU allein im Jahr 201854.350 Eigenbauprojekte. Die BG BAU ist als Trägerin der gesetzlichenUnfallversicherung für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungenin Deutschland für zirka 2,8 Millionen Versicherte in rund 500.000Unternehmen zuständig.Weiter Informationen unter www.bgbau.de.