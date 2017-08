Private Banking Study 2017 / Private Banking in der Schweiz - eine Branche im Umbruch

Zürich (ots) - Die Private-Banking-Industrie in der Schweizbefindet sich im Umbruch. Zwar können die Schweizer Institute nachwie vor auf ihre traditionellen Alleinstellungsmerkmale wieSicherheit, Stabilität, Vertrauen und Tradition setzen. Auch ist esden Banken gelungen, den aussergewöhnlichen Boomzyklus der Wirtschaftin den letzten Jahren für sich zu nutzen. Dennoch hat sich dieErtragssituation im Schweizer Private Banking deutlich zugespitzt. Sohat die Kombination aus konstant fallenden Bruttomargen und einem«teuren» Wachstum der Kundenvermögen, das mit gleichlaufendenKostensteigerungen einhergeht, inzwischen zu einer im Durchschnittkritischen Profitabilität der Institute geführt. Dies ist daszentrale Ergebnis der aktuell veröffentlichten Schweizer PrivateBanking Study von zeb. Die Strategie- und Managementberatung,spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen derFinancial-Services-Industrie, hat in den letzten Monaten denPrivate-Banking-Sektor in der Schweiz intensiv untersucht undanalysiert, welche Herausforderungen sich für die Zukunft ergeben undwie Banken diesen gegensteuern können.Brutto- und Ergebnismargen sinken weiterWie die Studie im Einzelnen ergab, sind die Assets underManagement (AuM) im Schweizer Private Banking trotz Konsolidierung inden vergangenen fünf Jahren um rund 3.2 % pro Jahr gewachsen, wovonallerdings nur wenige Institute überproportional profitieren konnten.Beim untersuchten Bankensample von 24 Instituten sind rund 70 % desgesteigerten Kundenvermögens der letzten Jahre auf M&A oderMarktperformance zurückzuführen. Das eigentliche Net New Money, alsodie reine Vertriebsleistung der Banken, fiel vergleichsweise geringaus.Die Profitabilität der Privatbanken geriet damit stark unterDruck. Mittlerweile ist die Bruttomarge im SchweizerPrivate-Banking-Markt auf rund 82 bps gesunken. Ein Grund hierfür wardas weitere Abschmelzen bzw. vollständige Auflösen des"Offshore-Premiums". Auch konnten trotz steigender AuM kaumSkaleneffekte realisiert werden, was in einer proportionalmitwachsenden Kostenbasis resultierte. Insgesamt wiesen dieuntersuchten Institute eine durchschnittliche Ergebnismarge von rund20 bps auf - aus Sicht von zeb ein kritischer Wert. Eine Abhängigkeitdes Margenverfalls von der Grösse der Institute konnte die Studienicht belegen.Betrachtet man die strukturelle Marktentwicklung, zeigt sich, dassdie Konsolidierung der Schweizer Private-Banking-Industrie weiteranhält: So ist die Zahl Privatbanken im Zehnjahresvergleich um 30 %Prozent von 186 auf 130 Institute geschrumpft. 39 der 56geschlossenen Banken sind der Bankengruppe der "ausländischbeherrschten" Institute zuzurechnen.Ausblick - Weiter wie bisher ist keine Lösungzeb hat im Rahmen einer Szenariorechnung analysiert, wie"wetterfest" die aktuellen Geschäftsmodelle im Schweizer PrivateBanking sind. Basierend auf einem Sample von 24 Banken, die ca. 40 %der AuM des gesamten Markts repräsentieren, wurde der Einfluss vondrei potenziell realistisch erwartbaren Zukunftsszenarien auf dieErgebnissituation der Banken abgeschätzt. Die Studienautoren legtendabei eine statische Fortschreibung der PB-Aktivitäten ohnesofortiges Gegensteuern durch gezielte Massnahmen zugrunde.Szenarioannahmen für Simulation bis 2021:- Szenario 0 - "Fortschreibung der aktuellen Entwicklung": WeitereSteigerung von AuM (+6.3 % p. a.) und Kostensteigerungen fast imGleichschritt (+5 % p. a.). Gleichzeitig weiteres Absinken derBruttomargen auf 76 bps im Jahre 2021.- Szenario 1 - "Positives Szenario": Steigerung der AuM (+5 % p.a.) vor allem getrieben durch Vertriebsleistungen und dadurchgeringere Kostensteigerung (+2 % p. a.), Stabilisierung derBruttomarge auf aktuellem Niveau.- Szenario 2 - "Negatives Szenario": Einbruch der AuM (-2 % p.a.), eingeschränkte Möglichkeiten zum Kostensparen (+-0 %) undweiteres Absinken der Bruttomargen auf 75 bps bis 2021.Bei allen drei Szenarien wurde ein negativer Einmaleffekt von 2bps auf die Ergebnismarge aufgrund FIDLEG/MiFID II berücksichtigt.Die Resultate der Simulationen zeigen, dass die Ergebnismarge beiFortschreibung der aktuellen Entwicklung (Szenario 0) im Jahre 2021im Durchschnitt bei 17 bps läge. Damit wären fünf Banken nicht mehrprofitabel, weitere 15 Banken lägen unter dem kritischen Wert von 20bps. Diese Rechnung verdeutlicht, dass ein Festhalten an aktuellenGeschäfts- und Organisationsmodellen keine nachhaltige Lösung für dieZukunft sein kann. Im "positiv" gerechneten Szenario 1 lägen zwarmehr als die Hälfte der Ergebnisse im "gesunden" Bereich. Dennochwürden auch hier zwei Institute unprofitabel arbeiten. BeiZugrundelegung des Negativszenarios würde kein Institut im "gesunden"Bereich verbleiben. Rund die Hälfte der Samplebanken wäre in einerKrisensituation unprofitabel, die andere Hälfte läge im kritischenBereich.Heinz Rubin, geschäftsführender Partner zeb.Schweiz, bemerktabschliessend:«Die diesjährige Studie verdeutlicht, dass trotz insgesamtfreundlicher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen die Ergebnisse derBanken auf einer zerbrechlichen Basis stehen. Ohne Einleitenwirkungsvoller Gegenmassnahmen wird sich der Konsolidierungsprozessim Private Banking in der Schweiz unvermindert fortsetzen. Managervieler Banken sind gefordert, ihre Visionen für das Private Bankingin der Schweiz neu zu skizzieren und darauf ausgerichtet dasBusiness- und Operating Modell anzupassen. Ein 'Weiter wie bisher'ist für die meisten Private-Banking-Anbieter keine Option.»Axel Sarnitz, Partner und Leiter der Practice Group PrivateBanking bei zeb, ergänzt:»Schweizer Banken besitzen gute Voraussetzungen, um sichinternational im Private Banking zu behaupten - der Standort Schweizist und bleibt für Privatanleger attraktiv. Das heisst jedoch nicht,dass alles so bleiben kann wie bisher. Aus unserer Sicht werden 2021vor allem jene Institute erfolgreich sein, denen es gelingt, ihreVertriebsleistung über einen tatsächlichen Mehrwert für Kunden zusteigern. 