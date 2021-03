Private Arbeit & Sozialer Raum NeueHouse Merges With International Photography Museum Fotografiska, Anschluss an strategische Investitionen

New York (ots/PRNewswire) - Neue Holdinggesellschaft, CultureWorks, erhöht $35MM, um Investitions- und Entwicklungsplattform für Wachstumschancen in Kultur- und Kreativsektoren zu schaffenHeute wurde bekannt gegeben, dass Fotografiska, das internationale Fotomuseum (Stockholm, New York und Tallinn), mit NeueHouse, dem privaten Werk und sozialen Raum für Schöpfer (New York und Los Angeles), fusioniert hatnach einer strategischen Kapitalerhöhung in Höhe von 35 mm USD, angeführt vom Investor und neuen Mehrheitseigentümer Yoram Roth, der die kombinierte Plattform auf 165 mm USD schätzt.Die fusionierten Organisationen werden unter dem neuen Holding-, Management- und Entwicklungsunternehmen CultureWorks zusammengeführt, mit der Vision, die herausragende globale Wachstumsplattform für Kultur-, Erlebnis- und Hotelmarken zu schaffen.Yoram Roth sagt:Community Angelegenheiten und Kultur funktioniert. Es ist diese persönliche Philosophie, die mich sowohl zu Fotografiska als auch zu NeueHouse-Marken und letztlich zu ihrer simpatico Konvergenz zog. Die Vision von CultureWorks ist es, mit Marken, Unternehmern und Künstlern zusammenzuarbeiten, die an der Spitze von Kultur, Kreativität und Handel stehen.Im Anschluss an die jüngsten Eröffnungen von Fotografiska New York im Dezember 2019 und NeueHouse Bradbury in Downtown LA im Februar 2020 wird dieser neue Deal auf die weitere Expansion von NeueHouse in Venice Beach ausgerichtet, CA, Miami, FL und der erste europäische Standort an der ursprünglichen Fotografiska Stockholm im Jahr 2021. Fotografiska wird auch 2022 einen neuen Museumsaußenposten in Berlin eröffnen. Weitere Expansionspläne für Nordamerika und Europa werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.Josh Wyatt, neuer CEO von CultureWorks, sagt:Wir sind tief inspiriert, neue Vorzeige-Umgebungen zu entwickeln, die die Zukunft der Art und Weise definieren, wie die kreative Klasse arbeiten, sich treffen, schaffen, Kontakte knüpfen, entdecken und sammeln wird. Das letzte Jahr hat das angeborene menschliche Bedürfnis, sich um Momente sinnvoller Verbindung zu sammeln und zu verschmelzen, in sicheren, designorientierten Räumen beschleunigt. Unter dem Markendach von CultureWorks, mit NeueHouse und Fotografiska als Grundpfeiler und der Unterstützung von Yoram und unseren Investoren, werden wir versuchen, unsere intellektuell neugierigen und kulturell bewussten Gemeinschaften wieder zusammenzubringen.Mit mehr als 1 Mio. jährlichen Besuchern und 10.000 Mitgliedern beider Marken startet die CultureWorks Plattform mit einer etablierten und robusten globalen Präsenz. Dieses aufregende Wachstum wird sich auch in anderen US-amerikanischen und globalen Städten fortsetzen - die auf architektonisch ikonische Gebäude in historischen Vierteln mit einer blühenden Kulturszene abzielen - zu einer Zeit, in der sich die meisten Hospitality- und Arbeitsplatzmarken zurückziehen. Neben der Eröffnung neuer Standorte wird CultureWorks auch in den Aufbau digitaler Plattformen investieren, um ihrem Publikum immersive redaktionelle Inhalte und interaktive Erlebnisse zu bieten.Stephanie Horton, Vorstandsmitglied von CultureWorks (Global Consumer Marketing Director von Google), sagt:Wir sehen eine aufgestaute Nachfrage nach dem Wiederaufbau der Gemeinschaft, der Verbindung mit gleichgesinnten Seelen und dem Austausch kultureller Erfahrungen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Yoram und Josh einen mutigen Schritt machen und sich die Zukunft vorstellen, wie die Gesellschaft dies tun wird. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Grundlagen von Marken der nächsten Generation zu investieren und sie zu kultivieren, die die sich wandelnde Kulturlandschaft von morgen verstehen und antizipieren.CultureWorks' erste Einstellung ist Adriana Marianella als Chief Development Officer, auf Gastfreundschaft, Design und Entwicklung für das neue Unternehmen gebracht. Adriana schließt sich CultureWorks aus ihrem vorherigen Jahrzehnt und ihrem langen Posten bei Standard International an, zu dem The Standard, Bunkhouse und Peri Hotels gehören, wo sie als Vice President für Markenentwicklung und Erfahrung tätig war. Passend zu ihrem Start in die Branche als Stabschefin von André Balazs (Chateau Marmont, Chiltern Firehouse, The Mercer & Sunset Beach) hat sich Adriana den Ruf erworben, weltweit einzigartige Gastfreundschaft zu schaffen.Sowohl Fotografiska als auch NeueHouse Organisationen erkennen und haben Markenwert an der Schnittstelle von Kunst, Kultur, Gastfreundschaft, Design und Unterhaltung etabliert. Diese Anerkennung wurde durch ihre einflussreichen Gemeinschaften, Programme, Inhalte, Veranstaltungen und gehobene Gastfreundschaft kultiviert. Im vergangenen Jahr hat NeueHouse seine Präsenz und sein Netzwerk stetig erweitert, nachdem es kürzlich eine Partnerschaft mit gleichgesinnten Hospitality-Marken (einschließlich Casa Tua, die ein NeueHouse-Partner an seinem neuen Standort in Miami sein wird) um ihren Mitgliedern über eine kürzlich eingeführte Nur-Mitglieder-App exklusive Vorteile zu bieten.Der Zusammenschluss folgt einer Reihe von kreativen Kooperationen zwischen Fotografiska und NeueHouse, darunter eine Künstlergesprächsreihe im Jahr 2019 mit der Fotografin Ellen von Unwerth im NeueHouse Madison Square, und Ausstellung Pop-ups in 2020 Hervorhebung der Arbeit der Fotografen Andres Serrano und Alison Jackson im NeueHouse Hollywood.Das Fusions- und Kapitalbeschaffungsverfahren wurde von Josh Wyatt und Marcel Reichart, Board Director und Executive Advisor von Yoram Roth, geleitet, die sich auf die weitere Unternehmens- und Kapitalmarktentwicklung konzentrieren werden. Mehrere namhafte und langfristige Investoren trugen zu der Runde bei, darunter Revolt Ventures, eine MARK-Plattform, die sich auf Immobilientechnologie und Geschäftsbetrieb konzentriert.ÜBER NEUEHOUSENeueHouse ('Home of the New'), ist die private Arbeit und sozialer Raum für Schöpfer, Innovatoren und Vordenker zu sammeln und zu verbinden. Mit ikonischen Gebäuden, zeitlosem Design, anregenden kulturellen Erlebnissen und gehobener Gastfreundschaft hat NeueHouse die ideale Umgebung für kreative Leistung und Verbindung neu erfunden. NeueHouse ist die Heimat eines kuratierten Kollektivs von originellen Denkern an der Schnittstelle von Kultur und Handel, dessen Arbeit die Bereiche Design, Verlagswesen, Kunst, Unterhaltung und Philanthropie definiert. Mit zwei Standorten in Los Angeles und einem in New York und neuen 2021 Eröffnungen in Venice Beach, Miami und Stockholm ist NeueHouse der herausragende Ort, um zu schaffen, zusammenzuarbeiten und zu verbinden.www.neuehouse.com | @neuehouse | #homeofthenewÜBER FOTOGRAFISKAFotografiska ist ein Museumserlebnis für die moderne Welt. Fotografiska wurde 2010 in Stockholm gegründet und ist ein Ziel, um Weltklasse-Fotografie, vielseitige Programmierung, gehobenes Essen und überraschende neue Perspektiven zu entdecken. Geleitet von der Mission, eine bewusstere Welt durch die Kraft der Fotografie zu inspirieren, produziert Fotografiska dynamische und unvergleichliche rotierende Ausstellungen, die verschiedene fotografische Genres umfassen, in inklusiven und immersiven Umgebungen. Mit Standorten in Stockholm, New York City und Tallinn führt Fotografiska neue Perspektiven durch unterschiedliche Objektive aus der ganzen Welt ein.www.fotografiska.com | @fotografiskaÜBER CULTUREWORKSCultureWorks ist die Holdinggesellschaft, Management- und Entwicklungsplattform für zukunftsweisende Kultur-, Erlebnis- und Hotelmarken. CultureWorks ist die Muttergesellschaft von NeueHouse (private Arbeit und sozialer Raum für Schöpfer) und Fotografiska (das Museumserlebnis für die moderne Welt).www.cultureworks.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1453253/NHFGNY_Group02_147_copy.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3092268-1&h=804003204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3092268-1%26h%3D211561802%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1453253%252FNHFGNY_Group02_147_copy.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1453253%252FNHFGNY_Group02_147_copy.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1453253%2FNHFGNY_Group02_147_copy.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1453252/CultureWorks_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3092268-1&h=2271843928&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3092268-1%26h%3D2149703988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1453252%252FCultureWorks_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1453252%252FCultureWorks_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1453252%2FCultureWorks_Logo.jpg)Pressekontakt:Ashton Stronksashton.stronks@cultureworks.comOriginal-Content von: CultureWorks, übermittelt durch news aktuell