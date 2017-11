PrivatFonds: Kontrolliert – EUR DIS: Das Risiko hält sich in Grenzen!

Lieber Leser,

der PrivatFonds: Kontrolliert – EUR DIS von Union Investment ist ein international investierender Mischfonds, der sich eher an vermögende Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont richtet. Das Mindestanlagevolumen beträgt 10.000 Euro. Die Anlagestrategie beruht dabei auf einem aktiven Management-Ansatz, der das Fondsvermögen flexibel in unterschiedlichen Anlageklassen investiert. Durch eine breite Streuung (Diversifikation) soll dabei das Gesamt-Schwankungsverhalten minimiert werden, um so eine verlässliche Rendite zu erwirtschaften. Das Portfolio setzt sich aktuell fast zu gleichen Teilen aus Aktien und Rentenpapieren zusammen. Der Aktienanteil kann dabei aber auch schwanken und beträgt üblicherweise 5 bis 45 %. Neben dem europäischen Markt liegt ein zweiter Anlageschwerpunkt in den USA.

Geringe Volatilität

Beim PrivatFonds: Kontrolliert – EUR DIS handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt eine Gewinnbeteiligung von 0,31 Euro je Anteilsschein bescherte. Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich auf über 15 Mrd. Euro. Dabei konnte in den letzten 3 Jahren eine Performance von +8,38 % erzielt werden. Unter Zugrundelegung einer Volatilität von vergleichsweise geringen 3,54 % betrug die Sharpe Ratio im selben Zeitraum annualisiert 0,75 %. Die Gesamtkostenquote des Fonds, gemessen also Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf rund 2 % der Fondgröße. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Vergütung von bis zu 25 % des die Bemessungsgrundlage übersteigenden Betrages. Von Morningstar erhält der Fonds 4 von 5 Sternen.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.