"Prison Dogs": ZDFinfo-Doku über Assistenzhunde hinter Gittern (FOTO)

Es ist ein ungewöhnliches Programm: Hinter Gittern bilden NewYorker Gewaltverbrecher Welpen zu Assistenzhunden für Kriegsveteranenaus. Die Arbeit mit den Vierbeinern soll den Häftlingen den Wegzurück in ein soziales Leben ebnen. ZDFinfo zeigt am Freitag, 10.März 2017, 10.55 Uhr, die Dokumentation "Prison Dogs", die von derHoffnung auf eine zweite Chance erzählt. Die traumatisierten Soldatenhoffen, mit Hilfe der Hunde besser mit ihren psychischen Problemenfertig zu werden. Denn anstelle einer intensiven Therapie werden sieoftmals kurzerhand mit Tabletten abgespeist."Ich habe nie wirklich etwas großgezogen - nicht mal meine Kinder.Habe nicht mitbekommen, wie sie geboren wurden", sagt Häftling LuisMartinez. In dem Programm "Welpen hinter Gittern" sieht der ehemaligeDrogendealer nun seine zweite Chance: "Sobald wir die Welpenbekommen, ändert sich unser Leben für immer." Über 100 Befehlebringen er und seine Mitgefangenen den Hunden während der Ausbildungbei.Während die Häftlinge durch das Projekt bisher nie gekannteQualitäten an sich entdecken, müssen sie sich gleichzeitig auf dasLoslassen vorbereiten: Haben die Hunde in zwei Jahren Training genuggelernt, werden sie an US-Veteranen übergeben, die amposttraumatischen Belastungssyndrom leiden. Trägt die Ausbildungkeine Früchte, werden die "Prison Dogs" zwar nicht alsAssistenzhunde, aber dennoch als Haustiere weitervermittelt.ZDFinfo wiederholt die Dokumentation "Prison Dogs" am Samstag, 11.März 2017, um 7.00 Uhr.