Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Die Prisma Analytics GmbH kündigt mit Begeisterung ihrenFinX-Award "Global FinTech Start-up of the Year" an, so benannt vonFintech Galaxy, der einzigen FinTech-Crowdsourcing-Plattform in derMENA-Region (Nahost und Nordafrika). Die Ankündigung erfolgtegestern, am 31. Oktober 2018, bei der Award-Verleihung in Dubai.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/778106/FinX_Awards_2018.jpg )Die Jurymitglieder von FinTech Galaxy, ein Gremium aus zwölfExperten der Finanztechnologiebranche, bewerteten die C+8Technology(TM) von Prisma aufgrund ihres disruptiven Potenzials inder Finanzbranche und der Fähigkeit, verschiedeneWahrscheinlichkeiten in zukünftigen Events zu analysieren.C+8 ist eine Datenimport- und Transformations-Engine, mit der sichDaten über einen komplexen Prozess der Datenatomisierung undsystemischen Verknüpfung von Events vollständig selbst organisierenkönnen. Das Parsen, Verknüpfen und Portieren jedes einzelnenDatenobjekts, das in der Quantum Relations Machine(TM) (QRM) erfasstwird, bildet die zentrale Datenbank- und Basistechnologie, mit derC+8 Tausende von zentralisierten Anwendungen gleichzeitig startenkann, von hochleistungsfähigen Analysesystemen überUnternehmensdienstleistungen und Online-Verbrauchersoftware bis zuGames. Alle Prozesse laufen ohne menschlichen Eingriff ab, wodurchsichergestellt wird, dass die Dateninterpretations- undAnalyseergebnisse von C+8 nicht menschlich beeinflusst werden.Zur gleichen Zeit und als Beweise für diese Behauptungenveröffentlicht Prisma seine führende Analyseanwendung DecisionPoint(TM), die auf der globalen Refinitiv Eikon-Plattform (derzeitnoch als Thomson Reuters Eikon bekannt) gehostet wird.Hardy F. Schloer, Gründer, COO und C+8-Erfinder von Prisma, meintedazu: "Dieser FinX-Award ist unglaublich und beginnt zu bestätigen,was wir mit unseren Bemühungen in den letzten Jahren erreicht haben.Ich möchte mich bei FinTech Galaxy ganz herzlich für sein Engagementbei der Unterstützung von Fintech-Innovationen in der MENA-Regionbedanken." Zu der C+8 Technology(TM) von Prisma und derenAuswirkungen auf den Weltmarkt meinte Herr Schloer:"Wenn wir unsere Technologie richtig positionieren, wird C+8 denLauf der menschlichen Evolution verändern, da wir die Barrierenentfernt haben, die mit unstrukturierten Daten und wertlosenDatenmeeren verbunden sind, die immer noch existieren, die jedoch,wenn sie einmal gelöst werden, der Weltwirtschaft einenunermesslichen Wert hinzufügen und exponentielle Fortschritte bei derExpansion menschlichen Wissens bewirken werden."CEO Mirna Sleimann erklärte zu FinTech Galaxy: "Wir begrüßenPrisma und seine bemerkenswerte Technologie für die MENA-Region. DieAnerkennung durch unsere Jury ist durchaus verdient, auch wenn andereausgezeichnete Produkte mit unterschiedlichen Innovationen für denAward nominiert wurden. Wir freuen uns, dass FinTech solchbeträchtliche Gewinne in der MENA-Region erzielt und wir sind hier,um die finanzielle Inklusion und das Wachstum der wirtschaftlichenEntwicklung unserer Region zu unterstützen."Für weitere Informationen zu Prisma Analytics und seinen Produktenwenden Sie sich bitte an info@prisma-analytics.com.Pressekontakt:+34-935-992-701Original-Content von: Prisma Analytics, übermittelt durch news aktuell