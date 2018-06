Tokio (ots/PRNewswire) - PrismPlus Co., Ltd., das im TokioterBezirk Nakano-ku ansässig ist, gab bekannt, dass das Puzzle-Spiel"Rooms: The Unsolvable Puzzle" für die PlayStation® 4 undPlayStation® VR offiziell am Dienstag, den 19. Juni 2018 in Europaveröffentlicht wird.Bild-Download-Link: https://photos.app.goo.gl/79xQe9c6XMOH2m1y2Link zum offiziellen englischsprachigen Trailer:https://youtu.be/AXlrgvXrH8M(Logo:https://kyodonewsprwire.jp/img/201806124904-O1-YBAeqar8)Produkt-Zusammenfassung (europäische Version)Titel: "Rooms: The Unsolvable Puzzle"Plattformen: PlayStation® 4 und PlayStation® VR (nur Download)Genre: Puzzle-SpielPreis: 11,99 EURDatum der Veröffentlichung: Dienstag, 19. Juni 2018Klicken Sie hier, um das Spiel zu kaufen: https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00 (https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00)SoundtrackTitel: "Rooms: The Unsolvable Puzzle Original Soundtrack"Plattformen: PlayStation® 4 und PlayStation® VR (nur Download)Genre: Computerspiel-MusikPreis: 0,99 EuroDatum der Veröffentlichung: Dienstag, 19. Juni 2018Klicken Sie hier, um den Soundtrack zu kaufen: https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA12118_00-ROOMS20180506OST (https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA12118_00-ROOMS20180506OST)Was ist "Rooms: The Unsolvable Puzzle"?"Rooms: The Unsolvable Puzzle" ist eine Fortsetzung von "Rooms: TheMain Building", einem Finalisten im "Student"-Segment des IndependentGames Festival.Bild-Download-Link: https://photos.app.goo.gl/qId0HNW8HwZJBzHD2Auszeichnungen für die "Rooms"-Reihe- 2006: Korean Indie Games Festival, Grand Prize (Großer Preis)- 2007: Independent Games Festival, Student Finalist (Finalist im"Student"-Segment)- 2014: INDIE STREAM AWARD, Best of Art (Bestes Werk)- 2015: Korea Games Award, Independent Game Award (Auszeichnung:Unabhängiges Spiel)- 2015: Korea Games Award, PC/Console Game Award (Auszeichnung:PC/Konsolen-Spiel)Handlung und Spielmechanik"Rooms: The Unsolvable Puzzle" ist eine mysteriöse Geschichte, beider ein junges Mädchen namens "Anne" in einer alten Villa gefangenist. Anne löst dann eine Vielzahl von Puzzles, die aus Zimmernbestehen.Bild-Download-Link: https://photos.app.goo.gl/SOXdMhoq58TlNQjA3Führen Sie Anne und helfen Sie ihr, wie bei einem Schiebepuzzle,Zimmer hin- und herzuschieben, während Sie das Rätsel lösen. GenießenSie eine skurrile Welt; erleben Sie eine besondere Spielmechanik.Bild-Download-Link: https://photos.app.goo.gl/HkQQegSdoThM90jN2Weitere Informationen erhalten Sie unter:Offizielle Präsenz auf Twitter: https://twitter.com/prismplus_JPOffizielle Präsenz auf Facebook:https://www.facebook.com/prismplusgames/Offizielle Präsenz auf YouTube: https://goo.gl/xCHvFf©2018 HandMade Game. Veröffentlicht von PrismPlus Co., Ltd.Pressekontakt:Naofumi ShioyaChizuru MakitaBereich Planung und VerkaufPrismPlus Co., Ltd.Tel.: +81-3-6276-3191E-Mail: support@prismplus.jp*Anfragen werden nur per E-Mail in japanischer und englischer Spracheangenommen.Original-Content von: PrismPlus Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell