Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Tokio (ots/PRNewswire) - PrismPlus Co., Ltd. mit Sitz in Tokio hatam 27. September 2018 das Puzzle-Spiel "Rooms: The Adventure of Anne& George" für Nintendo Switch (TM) in Europa veröffentlicht.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://photos.app.goo.gl/XWwWi2VVgNzgqfqTAMehrfach mit dem Indie-Award prämierte Fortsetzung von "Rooms"24 neue Level wurden hinzugefügt sowie eine Geschichte für den2P-Modus, beides exklusiv für Nintendo Switch, in "Rooms: TheUnsolvable Puzzle". Das Originalspiel "Rooms: The Main Building"wurde weltweit für Steam, Nintendo DS und Wii unter Beifall derKritiker veröffentlicht.Genießen Sie das Abenteuer mit der Hauptprotagonistin "Anne" sowiedem neuen Protagonisten "George" in den mysteriösen Puzzle-Räumen.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://photos.app.goo.gl/1tVCyxbCSGKLUFUR7Was ist "Rooms: The Adventure of Anne & George"?Es handelt sich dabei um ein einzigartiges Spiel, bei dem dieSpieler Anne helfen, aus einer Villa zu fliehen, indem sie die Räumemanipulieren, die sich wie ein Schiebepuzzle bewegen. Die Spielerkönnen den Ausgang finden, indem sie die "Räume" bewegen, aus dem dasGebäude besteht, und Gadgets wie Maschinen oder Möbel verwenden.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://photos.app.goo.gl/TUx3re8tTC1gpwmE6Nintendo Switch mit exklusivem 2P-ModusDie Spielserie wurde mit einem 2P-Modus ausgestattet. Die Spielersteuern "Anne" und "George" mittels Joy-Con (L) und (R). Bewegen Siedie "Rooms" und kommunizieren Sie mit dem anderen Spieler, umsicherzustellen, dass nicht beide im selben Raum landen, weil sonstdie Bombe, die George in sich trägt, explodiert. Machen Sie den Wegfrei, indem Sie den anderen Spieler im Ausstiegsraum treffen und einfür Nintendo Switch (TM) exklusives Ende miterleben.Link zum Herunterladen von Bildernhttps://photos.app.goo.gl/3T4UDY9MaFLamitV9ProduktzusammenfassungTitel: "Rooms: The Adventure of Anne & George"Plattform: Nintendo Switch (TM)Genre: Puzzle-AbenteuerVeröffentlichungsdatum: 27. September 2018/herunterladbarPreis (inkl. Steuern): EUR 12.99Modus: 1 und 2 SpielerSprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch,Koreanisch, (traditionelles und vereinfachtes) ChinesischOffizieller Film: https://youtu.be/fXPiSL_C8TIP.S. Die VR-kompatible Version für PS 4 "Rooms: The UnsolvablePuzzle", die breite Anerkennung gefunden hat, ist ebenfallserhältlichHier klicken, um das Spiel zu kaufen (Europa)https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00 (https://store.playstation.com/?resolve=EP4678-CUSA11823_00-ROOMS20180506V00)Preis (inkl. Steuern): EUR 11.99Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch,Koreanisch, (traditionelles und vereinfachtes) ChinesischVR-Film: https://youtu.be/sIIszM2mwHwLink zum Herunterladen von Bildernhttps://photos.app.goo.gl/dGoQhhvqGrnMMMym7- Offizieller Twitter-Kanal: https://twitter.com/prismplus_JP- Offizieller Facebook-Kanal:https://www.facebook.com/prismplusgames/- Offizieller YouTube-Kanal: https://goo.gl/xCHvFf(C) 2018 HandMade Game. Herausgegeben von PrismPlus Co., Ltd.Pressekontakt:Chizuru MakitaPublic RelationsPrismPlus Co., Ltd.Tel.: +81-3-6276-3191E-Mail: press@prismplus.jp*Anfragen werden nur per E-Mail in Japanisch/Englisch angenommenOriginal-Content von: PrismPlus Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell