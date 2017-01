Lüdenscheid (ots) - Philip Kiril Prinz von Preußen ruft Paare dazuauf, an einer der mehreren hundert Veranstaltungen der diesjährigen"Marriage Week" teilzunehmen. "Etwas in Ihre Beziehung zuinvestieren, wird Sie wenig kosten. Gar nichts zu investieren, kannSie viel kosten. Sogar Ihre Ehe", schreibt der Prinz in einemGrußwort. Philip von Preußen hat in diesem Jahr erneut dieSchirmherrschaft für die Veranstaltungsreihe übernommen. Er istUrurenkel des letzten deutschen Kaisers, seit über zwanzig Jahrenverheiratet und Vater von sechs Kindern.Der Schirmherr beschreibt auch die schwierigen Seiten einerPartnerschaft. "Stolpern, schmerzhaftes Hinfallen und wiederAufstehen gehören zum ehrlichen Miteinander". Doch seien gelingendeBeziehungen Grundlage für glückliche Familien. Er wünscheinteressierten Paaren "gesunde Neugier und etwas Mut, sowohl bewährteals auch überraschende Angebote auszuprobieren".Die Liebe feiern und Ehepaare ermutigen, darum geht es bei derMarriageWeek, die vom 7. bis 14. Februar 2017 weltweit begangen wird.Das Spektrum reicht von Candle-Light-Dinner über Vortragsabende undTanzveranstaltungen bis hin zu Seminaren. Ziel der MarriageWeek istes, Ehepaare ideenreich zu unterstützen. Sie sollen ermutigt werden,in die eigene Beziehung zu investieren, sich gegenseitig anzunehmenund die Liebe lebendig zu halten.Auch für die kommende MarriageWeek haben sich lokale Veranstalterwieder Einiges ausgedacht. So wird es in Erlangen einenFrauenkabarettabend mit den "Avantgardinen" geben. Im GeistlichenZentrum für Familien in Heiligenbrunn können sich Ehepaare mit derZerrissenheit auseinandersetzen, in der sie im Alltag zwischenberuflichen und familiären Herausforderungen stehen. Die StiftungMarburgerMedien empfiehlt die Aktion "Lesen was gut tut", bei derEhepartner einander Geschichten vorlesen, die das Herz berühren.Koordiniert wird die MarriageWeek in Deutschland von einemunabhängigen, überkonfessionellen Trägerverein. Vorsitzender istSiegbert Lehmpfuhl (Rangsdorf bei Berlin). Der Terminkalender auf derSeite www.marriageweek.de wird laufend aktualisiert. Dadurch findeninteressierte Paare Veranstaltungen in ihrer Nähe samt allenerforderlichen Informationen.Pressekontakt:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden derMarriageWeek Deutschland, Siegbert Lehmpfuhl, Tel. 015233676530Original-Content von: Marriage Week Deutschland, übermittelt durch news aktuell