Mainz (ots) - In "ZDFzeit" ist am Dienstag, 17. Dezember 2019, 20.15 Uhr, dieBBC-Dokumentation "Prinz Andrew - der Skandal: Sex, Lügen und Interviews" zusehen. Der Film von Laura Burns und Darragh MacIntyre rekonstruiert denMissbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und diemöglichen Verstrickungen des britischen Prinzen Andrew.Der zweitälteste Sohn der Queen steht derzeit erneut wegen seiner langjährigenFreundschaft mit dem Geschäftsmann Epstein im Fokus der Öffentlichkeit. Einesder Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, behauptet sogar, sie sei mehrmals zum Sexmit dem Royal gezwungen worden.Zutaten wie aus einem Hollywoodfilm: ein US-Millionär, Missbrauchsvorwürfejunger Mädchen, Tod in der Gefängniszelle. Und unter den vielen, die in denSkandal verstrickt sein sollen, ein englischer Prinz, dessen Versuch, deneigenen Ruf zu retten, im PR-Desaster endet. All das ist keine Fiktion, sondernRealität im Fall Jeffrey Epstein. Als regelmäßiger Gast des amerikanischenMultimillionärs gerät auch Prinz Andrew zunehmend unter Verdacht. Doch was istdran an den Vorwürfen? Was geschah wirklich in den Luxus-Anwesen von Epstein?Der Film beleuchtet die Verbindung Andrews zu Jeffrey Epstein, derSchlüsselfigur des Sex-Skandals. Der schwerreiche Geschäftsmann sollMinderjährige zur Prostitution gezwungen und missbraucht haben. DarunterVirginia Giuffre, geborene Roberts, die schwerwiegende Vorwürfe äußert: PrinzAndrew, der bei Epstein mehrfach Übernachtungsgast war, habe sie als 17-Jährigemissbraucht. Bisher wirft keine der zuständigen US-Behörden Prinz Andrewoffiziell ein Fehlverhalten vor. Doch das Interesse der Öffentlichkeit an seinerPerson ist groß.Die BBC-Dokumentation, die am 2. Dezember 2019 erstmals in Großbritannienausgestrahlt wurde, sorgte weltweit für Schlagzeilen. Zu Wort kommenEpstein-Opfer, Opfer-Anwälte, Insider und Prinz Andrew selbst. Nach derAusstrahlung seines TV-Interviews war Prinz Andrew von allen offiziellenAufgaben für die Königsfamilie zurückgetreten. Ein einmaliger Schritt - wohlangeordnet von der Queen persönlich.