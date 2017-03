Printer4you.com: Neues Online-Portal senkt Druckkosten in Unternehmen (VIDEO)

Velten (ots) -Der Anschaffungspreis eines Druckers macht in der Regel nur ca.15% der Gesamtkosten für die Nutzung eines Druckers aus. DieFolgekosten nicht zu kennen, führt in Unternehmen oft zu teurenFehlentscheidungen. Die Printer Care Service GmbH startete am08.03.2017 mit printer4you.com ein Online-Portal, welches kleinen undmittelständischen Unternehmen hilft, diese Fehler zu vermeiden.Mit dem Portal lassen sich schon vor der Anschaffung neuer Gerätedie gesamtheitlichen Kosten inklusive aller Verbrauchsmaterialien undServicekosten bestimmen. Neben dem Online-Erwerb von Geräten, bietetprinter4you.com auch die Möglichkeit, Full-Service-Verträge von biszu 60 Monaten abzuschließen. Darüber hinaus können Firmen einkostenloses Online Management nutzen und Drucker zentral über diePlattform verwalten. So können Füllstände von Verbrauchsmaterialien,Papiervorräten, Zählerstände und der technische Status der Geräteüberwacht werden. KMUs werden von printer4you.com befähigt,effiziente Automatismen, wie die halb- und vollautomatischeBeschaffung von Verbrauchsmaterialien zu nutzen und beugt somitAusfallzeiten vor.Zum Portal: https://www.printer4you.com/"Wir ermöglichen Unternehmen, schnell ein umfassendes Bild überdie am Markt befindlichen Drucker und Multifunktionssysteme zubekommen und darüber hinaus die entstehenden Betriebskosten der inFrage kommenden Geräte kennenzulernen. So können Unternehmen sehrbequem die wirtschaftlich und technisch sinnvollsten Entscheidungenbei der Anschaffung neuer Drucker treffen. Durch eine direkteKommunikation unseres Portals mit Druckern überall auf der Welt,stellen Unternehmen mit uns außerdem diverse Problemfälle fest, nochbevor diese zu Ausfällen von Druckern führen." so Heino Deubner,Gründer von printer4you.com.Die Marke Printer Care ist bereits seit mehr als 20 Jahren fürDrucker, Druckerzubehör und Services rund um den Drucker bekannt undkonnte bereits über 100.000 Stammkunden generieren, bei welchen essich größtenteils um Unternehmen handelt.Pressekontakt:Printer Care Service GmbHRomano KochAm Markt 416727 VeltenDeutschlandTelefon: 0157 545 00 180E-Mail: r.koch@printer-care.deHomepage: https://www.printer4you.com/Original-Content von: Printer Care Service GmbH, übermittelt durch news aktuell