Printed Electronics Europe: Wachstumssektoren für leitfähige Tinten, die mehr und mehr Probleme lösen

Berlin (ots/PRNewswire) - Laut umfangreichen Forschungsergebnissen von IDTechEx(http://www.idtechex.com/ink) wird sich der Markt für leitfähige Tinten im Jahr2020 auf 2,4 Mrd. USD belaufen. 95 % des Wertes leitfähiger Tinten entfallendabei auf nur drei Anwendungen - die gedruckten Sammelschienen und Finger anPV-Solarzellen, externe Heizanwendungen für PKW (Entnebler) sowieTouchscreen-Rand-Elektroden.Seit Jahren wird an einer Vielzahl neuer Anwendungen für leitfähige Tintegearbeitet, die allmählich kommerziell umgesetzt werden. Diese Marktchancenwerden auf der Print Electronics Europe 2020(http://www.printedelectronicseurope.com/) im Rampenlicht stehen, die vom 13.bis 14. Mai 2020 in Berlin stattfindet, mit mehr als 2.500 Teilnehmern und mehrals 250 Rednern, die das breite Spektrum an Chancen abdecken. Viele weisen bis2025 eine kumulierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehreren hundert Prozentauf.In diesem Artikel bewertet Raghu Das, CEO von IDTechEx, einige dieser Chancen.Materialchancen für 5GDie Chance: Bis 2025 wird der Wert von 5G-Verbindungen weltweit 303 Mrd. USD(http://www.idtechex.com/5g) betragen.Das Problem: für die Datenübertragung mit höchster Geschwindigkeit verwenden5G-Systeme höhere Frequenzen wie 28 GHz und 39 GHz, die deutlich höher sind alsdie typischerweise in einem Mobiltelefon verwendeten Frequenzen von 0,7 GHz bis2,5 GHz. Dies führt zu einem größeren Potenzial für elektromagnetische Störungen(EMI) zwischen den Komponenten, so dass diese entsprechend "abgeschirmt" werdenmüssen. Ein weiterer wichtiger Trend ist der Aufstieg von Multi-Chip-Gehäusen,in denen Konnektivität und andere Matrizen in einem einzigen Gehäuseuntergebracht sind. In solchen Fällen könnte sogar eine interne EMI-Abschirmungund Kompartimentierung erforderlich sein.Die Lösung mit gedruckter Elektronik: Aufgesprühte, beschichtete oderaufgedruckte Lösungen befinden sich im Test und in der frühen Produktion und siebieten eine einheitliche Abdeckung von Komponenten bei höhererProduktionsgeschwindigkeit und zu potenziell geringeren Kosten.Auf der Printed Electronics Europe 2020(http://www.printedelectronicseurope.com/) wird es eine Sitzung zuMaterialchancen für 5G, einschließlich Fortschritte bei der EMI-Abschirmung,geben.Materialchancen für Leistungshalbleiter in ElektrofahrzeugenDie Chance: 2025 werden 126 Tonnen (https://www.idtechex.com/en/research-report/die-attach-materials-for-power-electronics-in-electric-vehicles-2020-2030/692)Druckgussmaterial für Elektrofahrzeuge benötigt.Das Problem: Der Markt für Elektrofahrzeuge expandiert. Infolgedessen wächst derMarkt für Leistungsmodule bei allen Arten von Elektrofahrzeugen mitHalbleitertechnologien wie SiC und GaN. Der Trend geht in Richtung höhereLeistungsdichten, was sich in höheren Betriebstemperaturen von 170 bis 250 GradCelsius ausdrückt. Die Materialien rund um die Leistungspakete müssen diesehöheren Temperaturen bewältigen.Die Lösung mit gedruckter Elektronik: Silber bietet eine hohe Leitfähigkeit undeinen hohen Schmelzpunkt im Vergleich zu herkömmlichen Materialien zurHalbleiterbefestigung. Nanopartikel-Silber wird bereits von einigenEV-Herstellern im Rahmen des Druckguss-Systems verwendetPrinted Electronics Europe 2020 (http://www.printedelectronicseurope.com/)bietet Sitzungen zu Druckgussmaterialien sowie Materialien für Wärmemanagementin Elektrofahrzeugen.Bedruckte Heizgeräte in autonomen und/oder elektrischen FahrzeugenDie Chance: 2025 werden 148 Millionen Elektrofahrzeuge für den Land-. Wasser-und Luftweg verkauft.(https://www.idtechex.com/en/research-report/electric-vehicles-2020-2030/670)Die Probleme: Kalte Temperaturen beeinträchtigen die Batterien, indem sie ihrenInnenwiderstand erhöhen und ihre Kapazität verringern. Für alle, die in einemsehr kalten Klima leben, könnten Elektrofahrzeugbatterien daher eineunterstützende Heizung benötigen. LIDAR-Systeme, die verwendet werden, umAutonomie zu ermöglichen, erfordern klare optische Wege, sodass Eis oder jederSchnee auf der LIDAR-Optik durch ein Heizsystem abgeschmolzen werden muss.Darüber hinaus benötigen Elektrofahrzeuge ohne Verbrennungsmotor andereMöglichkeiten der Wärmeerzeugung für die Insassen.Die Lösung mit gedruckter Elektronik: Gedruckte Heizvorrichtungen sind leicht,bieten eine relativ einfache Einsatzmöglichkeit mit kundenspezifischen Designsund Formen und sind in der Regel flexibel, sodass sie einfach integriert werdenkönnen und Wärme dort anbringen können, wo sie gebraucht wird.Printed Electronics Europe 2020 (http://www.printedelectronicseurope.com/)bietet Präsentationen und Aussteller zu diesen Aspekten, darunter transparenteund flexible Heizvorräte.3D-Elektronik zur Verbesserung der Schnittstellen zwischen Mensch und MaschineDie Chance: Der Markt für 3D-gedruckte Elektronik und Leiterplatten-Prototypingwird bis 2025 mehr als 1 Mrd. USD (https://www.idtechex.com/en/research-report/3d-printed-electronics-and-circuit-prototyping-2019-2029/657) wert sein.Das Problem: die Kombination von Schaltkreissubstraten, Schaltern, LEDs undanderen Komponenten und deren anschließende Montage an Steuertafeln erforderteine relativ hohe Anzahl von Komponenten und Zeit für die Einrichtung vonWerkzeugen. Oft ist das Endprodukt nicht gewichteffizient und auch bei kleinenChargennummern nicht am kostengünstigsten.Die Lösung für gedruckte Elektronik: Drucken der Verkabelung, der Schalter undanderer Komponenten und anschließender Ausformung dieser Struktur, da die dieendgültige Struktur die obengenannten Einschränkungen überwinden kann. Dieendgültigen Artikel können leichter sein. Es kann einfacher sein, Designs zuändern oder anzupassen. Differenzierung kann durch interaktive 3D-Oberflächenstatt durch 2D-Oberflächen erreicht werden.Printed Electronics Europe 2020 (http://www.printedelectronicseurope.com/)bietet Präsentationen und Aussteller aus den Bereichen gegossene Elektronik,Elektronik mit Folieneinsatz und 3D-gedruckte Elektronik.Dies sind nur vier der Möglichkeiten, die abgedeckt werden, neben unter anderemAntennen, Sensoren, E-Textilien und elektronischen Haut-Patches. Sehen Sie sichdie vorläufige Rednerliste auf www.PrintedElectronicsEurope.com an und buchenSie bis zum 20. Februar 2020 mit einem Teilnehmerrabatt von 30 %.Infografik - ttps://mma.prnewswire.com/media/1090424/Printed_Electronics_Europe_infographic.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1090424/Printed_Electronics_Europe_Infographic.jpg)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1090423/Printed_Electronics_Europe_Logo.jpgPressekontakt:Jessica AbineriMarketing Coordinatorpress@IDTechEx.com+44(0)1223 812300Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140509/4521635OTS: Printed Electronics EuropeOriginal-Content von: Printed Electronics Europe, übermittelt durch news aktuell