Princesse Tam Tam und Comptoir des Cotonniers arbeiten mit Teamwork Commerce zusammen, um Omnichannel weltweit zu erschließen

London (ots/PRNewswire) -Princesse Tam Tam und Comptoir des Cotonniers, zwei Marken der Fast Retailing-Holding, haben die vollständige Einführung der Unified Commerce Solution von Teamwork Commerce abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgte an über 220 Standorten in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Belgien und der Schweiz."Teamwork ist nicht nur ein Tool zur Verwaltung von Beständen und Zahlungen, sondern ein globales Projekt zur Modernisierung aller unserer Filialen, das den Kunden einen nahtlosen Service mit einem einfach zu bedienenden Tool bietet", so Serge Lengagne, IT-Direktor Europa bei Fast Retailing.Die Marken nutzen die umfangreiche Funktionalität von Teamwork auf einer leistungsstarken technischen Grundlage, um ihren Kunden weltweit reibungslosen Handel zu bieten. Mit Teamwork werden alle Abläufe in der Filiale durch eine einzige mobile Anwendung vereinheitlicht, einschließlich POS, Bestandszählungen und Bestandskontrollfunktionen wie Transfer, Wareneingang und Anpassungen. Teamwork hält gründliche europäische Steuer- und Sicherheitsstandards ein und erfüllt alle Anforderungen für die Lokalisierung.Mit den beiden Marken stellt Teamwork auch seine neue RFID-Technologie vor. Die Mitarbeiter in den Geschäften können mühelos Quittungen erstellen, indem sie die Produkte einfach auf den Ladentisch legen (mit eingebettetem RFID-Pad), sofort die Gesamtsumme berechnen und den Vorgang mit einer kontaktlosen Zahlung abschließen. Darüber hinaus kann jeden Morgen innerhalb weniger Minuten eine vollständige Bestandszählung im Lager durchgeführt werden, was die Genauigkeit und Effizienz der Inventur erheblich steigert."Zu den innovativen Veränderungen, die wir dank Teamwork vorgenommen haben, gehören die Umstellung von computergestützten Kassen auf moderne iPads, die uns physisch weniger von unseren Kunden trennen, RFID, das uns an der Kasse Zeit spart, und die sofortige Aktualisierung von Verkäufen und Bestandsveränderungen", fügte Lengagne hinzu.Das Herzstück der Teamwork Secure Customer Data Platform ist die zentrale Verwaltung aller Kundendaten über alle Kanäle hinweg, einschließlich zahlreicher Segmentierungs- und Analysemöglichkeiten. Dies umfasst die gesamte Kaufhistorie, ob im Internet oder im Geschäft, sowie eine breite Palette von Kundenattributen, die eine ganzheitliche, kanalübergreifende Sicht auf den Kunden bieten, die äußerst präzise, bequem und umsetzbar ist. Mit der Teamwork-Plattform werden die höchsten Standards in Bezug auf globale Kundendatenvorschriften eingehalten und sogar übertroffen."Ich bin zuversichtlich, dass dieser technologische Fortschritt zu einem verbesserten kundenorientierten Verkaufserlebnis führen wird, das den heutigen Klassenbesten entspricht." Schlussfolgerte Lengagne. "Durch unsere Partnerschaft mit Teamwork Commerce haben wir zu den führenden Einzelhändlern aufgeschlossen und zielen nun selbstbewusst auf den kompletten Omnichannel-Bereich ab."Teamwork Commerce ist eine führende Omnichannel-Einzelhandelslösung.