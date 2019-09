Princess Private Equity Holding Ltd: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Für die Aktie Princess Private Equity Holding Ltd wird am 28.09.2019, 12:09 Uhr, ein Kurs von 9.66 GBP geführt.

Die Aussichten für Princess Private Equity Holding Ltd haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Princess Private Equity Holding Ltd-Aktie beträgt dieser aktuell 794,77 GBP. Der letzte Schlusskurs (859 GBP) liegt damit deutlich darüber (+8,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Princess Private Equity Holding Ltd somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 835,68 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,79 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Princess Private Equity Holding Ltd ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Princess Private Equity Holding Ltd auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Princess Private Equity Holding Ltd auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Princess Private Equity Holding Ltd sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Princess Private Equity Holding Ltd beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,89 Prozent und liegt mit 0,57 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (5,32) für diese Aktie. Princess Private Equity Holding Ltd bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.