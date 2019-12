"Prince Charming" kommt ins Free-TV! Das erfolgreiche TVNOW-Original wird 2020 bei VOX laufen

Köln (ots) - Wilde Streitereien, heiße Küsse und ganz große Gefühle -Deutschlands erste Gay-Dating-Show "Prince Charming" begeisterte in den letztenWochen die TVNOW-User. Jetzt steht fest, was viele Fans sich gewünscht haben:Das derzeit erfolgreichste TVNOW-Reality-Original, das bereits um eine zweiteStaffel verlängert wurde, kann bald auch im Free-TV geschaut werden. Im Frühjahr2020 zeigt VOX, wie Prince Charming Nicolas Puschmann unter 20 Singlemännern inGriechenland seinen Mr. Right sucht. Von spektakulären Dates über knisterndeAugenblicke zwischen den Singles untereinander bis hin zum Kuss-Marathon vonPrince Charming - in den acht Folgen, die von Seapoint produziert wurden, gehtes nicht nur gefühlstechnisch drunter und drüber.Bei wem der verbliebenen zwei Männer Amor zugeschlagen hat und wer den Puls von"Prince Charming" so hochschlagen lässt, dass es für den Start in eingemeinsames Leben reicht, ist seit heute bei TVNOW in der Finalfolge zu sehen.Wer darf die allerletzte Krawatte behalten? Im Rennen sind noch Dominic undLars, und Gefühle sind auf allen Seiten vorhanden..."Von allen Entscheidungen, die ich hier bei 'Prince Charming' treffen musste,ist das die allerschwerste überhaupt - weil ich einer Person das Herz brechenwerde. Ich höre heute Abend nur auf mein Herz. Würde ich auf meinen Verstandhören, könnte ich keine Entscheidung treffen", so Nicolas Puschmann zumhochemotionalen Finale. Auch die Wiedersehens-Folge, moderiert von AngelaFinger-Erben, ist ab sofort online bei TVNOW verfügbar.Heute Abend findet ab 19 Uhr darüber hinaus ein Public-Viewing zum Finale imBahnhof Pauli in Hamburg statt. Mit dabei sind Prince Charming NicolasPuschmann, sein möglicher Mr. Right sowie zahlreiche Kandidaten - alle stehenfür Interviews zur Verfügung.Weitere Informationen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJovan EvermannTelefon: 0221-456 74234Janine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:BildredaktionMarie GühmannTelefon: 0221-456 74270Rosa PelzerTelefon: 0221-456 74283Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4472402OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell