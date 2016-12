Baden-Baden (ots) -4,42 Millionen sahen den Fernsehfilm im Ersten4,42 Millionen Zuschauer verfolgten gestern Abend (28. Dezember2016) den SWR Fernsehfilm "Sag mir nichts" im Ersten. Damit errang"Sag mir nichts" den Primetime-Sieg im deutschen Fernsehen. DieZuschauerzahl entspricht einem Marktanteil von 13,7 Prozent.Ursina Lardi und Ronald Zehrfeld, Roeland Wiesnekker und SarahHostettler spielten die Hauptrollen in "Sag mir nichts", in dem es umLiebe und Lust ging, um Vertrautheit und Ausbruch, um die Kraft desAlltags und die Sehnsucht nach einer zweiten Chance. Mit knappenDialogen und umso größerer Kraft der Bilder und der Schauspielkunstfaszinierten Andreas Kleinert und Norbert Baumgarten in dem inMannheim spielenden Film."Sag mir nichts" ist eine Produktion der Eikon Südwest im Auftragdes SWR für Das Erste, Produzent ist Ernst-Ludwig Ganzert, ProducerinDorothea Seeger, Kamera Johannes Louis. Die Redaktion liegt beiBrigitte Dithard.Pressekontakt: Wolfgang Utz, Tel. 07221 929 22785,wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell