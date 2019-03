Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) -ProSieben und ProSieben MAXX verpflichten Patrick "Coach" Esumeexklusiv. Der NFL-Experte ist ab sofort ausschließlich für dieMünchner Sendergruppe im Einsatz. Und das auch gleich auf ganz großerPrimetime-Bühne: Patrick Esume präsentiert ab Samstag, 20. April2019, um 20:15 Uhr "Superhero Germany". In der neuenPhysical-Event-Show auf ProSieben stellen sich jeweils achtAthletinnen und Athleten schweißtreibenden Duellen - und im Finaleden prominenten Ausnahmesportlern Tim Wiese, Speerwurf-WeltmeisterinChristina Obergföll, NFL-Crack Björn Werner und der stärksten FrauDeutschlands, Sandra Bradley.Patrick Esume: "Als wir vor vier Jahren mit der NFL auf ProSiebenMAXX gestartet sind, hätten uns die wenigsten eine derartigeErfolgsgeschichte zugetraut. Ich freue mich wirklich sehr, diese auchin Zukunft mitgestalten zu können, denn 'ran NFL' ist mittlerweile zumeiner sportlichen Heimat geworden. Mich nun auch bei 'SuperheroGermany' im Entertainment auf ProSieben in der Primetime austoben zukönnen, hat mich extrem gereizt. Ich bin sehr gespannt auf dieseSendung und auf alles, was noch kommt!"ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Fundiertes Expertenwissengepaart mit einer unbändigen Leidenschaft für US-Sport undEntertainment: Das ist Patrick Esume. Als 'Coach' bei #ranNFL hat ermit seiner besonderen Mischung aus Kompetenz und Begeisterung vieleZuschauer und auch mich zum Football-Fan gemacht. ProSieben will mitPatrick Esume in Zukunft mehr gutes Fernsehen machen. Deshalb freueich mich, dass ProSieben MAXX und ProSieben die nächsten Jahreexklusiv mit ihm zusammenarbeiten. Mit 'Superhero Germany'präsentiert Patrick Esume ab April eine Samstagabend-Show, dieperfekt zu ihm passt."Patrick Esume, geboren am 3. Februar 1974 in Hamburg, hat sichnach seiner aktiven Football-Karriere vor allem als Trainer einenNamen gemacht. Er ist der erste Deutsche, der jemals in der NFL (u.a.bei den Philadelphia Eagles und den Oakland Raiders) gecoacht hat.Als Trainer der französischen Football-Nationalmannschaft gewannPatrick Esume 2018 die Europameisterschaft. Die NFL-Community kenntden Hamburger seit 2015: "Coach" Esume gehört seit Beginn derFootball-Übertragung auf ProSieben MAXX als Experte und Moderator zum"ran Football"-Team, mit dem er 2019 den Deutschen Fernsehpreisgewonnen hat. Seine Autobiografie "Believe the Hype" schaffte es aufAnhieb auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Mit dergleichnamigen Stand-up Live-Show füllt Patrick Esume seit Ende 2017bundesweit Veranstaltungshallen.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell