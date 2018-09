Primetime Emmy® Awards: Die besten prämierten und nominierten Programme auf Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- HBO-Fantasyhit "Game of Thrones" als beste Dramaserieausgezeichnet, gewinnt neun Emmys- "Westworld" holt vier Preise- "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" mit sieben Emmysprämiert- Die Wiederholung der Award-Show am 18. September um 22.30 Uhr aufTNT Serie HDHeute Nacht wurden in Los Angeles die Gewinner der Primetime Emmy®Awards verkündet. Zu den prämierten Programmen zählen unter anderemdie in Deutschland über Sky zu empfangenden Serien "Game of Thrones"(neun Emmys), "Westworld" (vier Emmys) "Der Mord an Gianni Versace:American Crime Story" (sieben Preise), "Barry" (3 Preise) und"Patrick Melrose" (5 Nominierungen) sowie die HBO-Filme "Fahrenheit451", "The Tale - Die Erinnerung") und "Paterno" - alle auf SkyAtlantic HD zu sehen. Wichtige Darstellerpreise gingen dabei an PeterDinklage ("Game of Thrones"), Thandie Newton ("Westworld"), DarrenCriss ("Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story") und BillHader ("Barry"). Die Wiederholung der glanzvollen Verleihung derPrimetime Emmy Awards, einer der wichtigsten Fernsehpreise der Welt,wird heute Abend ab 22.30 Uhr auf TNT Serie HD ausgestrahlt.Auswahl der nominierten Serien auf Sky im Überblick:"Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer", derzeit auf Abrufüber Sky Ticket, Sky Go22 Nominierungen, 9 Auszeichnungen:- Beste Dramaserie- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Peter Dinklage- Bestes prothetisches Make-Up- Beste visuelle Effekte (Episode "Beyond The Wall")- Beste Musikkomposition- Beste Stunt-Koordination (Rowley Irlam, Stunt Coordinator)- Beste Fantasy- Sci-Fi-Kostüme- Bestes Produktions-Design- Bestes Sound-Mixing (Episode "Beyond The Wall")Weitere Nominierungen:- Bester Nebendarsteller einer Dramaserie, Nikolaj Coster-Waldau- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie, Lena Headey- Beste Gastdarstellerin einer Dramaserie, Diana Rigg- Beste Regie einer Dramaserie (Episode "Beyond The Wall", AlanTaylor)- Beste Regie einer Dramaserie (Episode Episode "The Dragon And TheWolf", JeremyPodeswa)- Bestes Production-Design einer Fantasyserie (Episode "DragonStone")- Bestes Casting einer Dramaserie- Bester Schnitt einer Single-Camera Dramaserie (Episode "Beyond TheWall")- Bester Schnitt einer Single-Camera Dramaserie (Episode "The DragonAnd TheWolf")- Bester Schnitt einer Single-Camera Dramaserie (Episode "The SpoilsOf War")- Bestes Hairstyling einer Single-Camera Dramaserie (Episode "TheDragon And TheWolf")- Bestes Make-Up einer Single-Camera-Serie, nicht prothetisch(Episode "TheDragon And The Wolf")- Bestes prothetisches Make-Up einer Serie, Miniserie, TV Film(Episode "TheDragon And The Wolf")- Beste Musikkomposition, Musical Score (Ramin Djawadi, Episode "TheDragon AndThe Wolf")- Bester Tonschnitt einer Dramaserie (Episode "The Spoils Of War")- Beste Stunt-Koordination einer Dramserie- Bestes Drehbuch einer Dramaserie (Episode "The Dragon And TheWolf")"Westworld", Staffel drei tba. Auf Sky Atlantic HD21 Nominierungen, 4 Auszeichnungen Creative Emmy Awards:- Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie (Thandie Newton)- Beste kreative Leistung in interaktiven Medien- Bestes Make-Up für eine Single Camera Dramaserie- Bestes Hair-Styling für eine Single Camera DramaserieWeitere Nominierungen:- Beste Dramaserie- Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie, Ed Harris- Bester Hauptdarsteller einer Dramaserie, Jeffrey Wright- Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie, Evan Rachel Wood- Bester Gaststar einer Dramaserie, Jimmi Simpson- Beste Kamera einer Single-Camera Serie, 60 Min. (Episode "TheRiddle Of The Sphinx", John Grillo)- Bestes Produktions-Design einer Fantasyserie (Episode "Akane NoMai")- Bestes Casting einer Dramaserie- Bestes Sci-Fi Kostüm- Bestes Hairstyling einer Single-Camera Dramaserie (Episode "AkaneNo Mai")- Beste Kreative interaktive Media-Leistung eines fiktionalenProgramms ("ChaosTakes Control Interactive Experience")- Bester Vorspann- Bestes Make-Up einer Single-Camera-Serie, nicht prothetisch(Episode "Akane No Mai")- Bestes prothetisches Make-Up einer Serie, Miniserie, TV Film(Episode "The Riddle Of The Sphinx")- Beste Musikkomposition, Musical Score (Ramin Djawadi, Episode"Akane No Mai")- Beste Musik-Supervision (Episode "Akane No Mai")- Bester Tonschnitt einer Dramaserie (Episode "Akane No Mai")- Bestes Sound-Mixing (Episode "Akane No Mai ")- Beste visuellen Effekte (Episode "The Passenger")"Barry", Staffel zwei voraussichtlich im Frühjahr auf Sky13 Nominierungen, 3 Auszeichnungen:- Bester Darsteller einer Comedyserie, Bill Hader- Bester Nebendarsteller einer Comedyserie, Henry Winkler- Bestes Sound-Mixing für eine Comedyserie (Episode "Chapter 7")Weitere Nominierungen:- Beste Comedyserie- Beste Regie einer Comedyserie (Episode 1, Bill Hader)- Bestes Produktions-Design eines erzählerischen Programms, 30 Min.(Episode "Chapter 7")- Bestes Casting einer Comedyserie- Beste Kamera einer Single Camera Serie, 30 Min. (Episode Chapter 8)- Bester Schnitt einer Single-Camera Comedyserie (Episode "Chapter8")- Bester Schnitt einer Single-Camera Comedyserie (Episode "Chapter7")- Bester Tonschnitt einer Comedyserie (Episode "Bull Rush")- Bestes Drehbuch einer Comedyserie (Episode "Chapter One")- Bestes Drehbuch einer Comedyserie (Episode "Chapter Seven")"Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story", (Wiederholungtba.)18 Nominierungen, 7 Auszeichnungen:- Beste Miniserie- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Darren Criss- Beste Regie einer Miniserie (Episode "The Man Who Would Be Vogue",Ryan Murphy)- Bestes Casting einer Miniserie- Beste zeitgenössische Kostüme- Bestes Make-Up- Bestes Hairstyling einer MiniserieWeitere Nominierungen:- Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Ricky Martin- Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Edgar Ramirez- Bester Nebendarsteller einer Miniserie, Finn Wittrock- Beste Nebendarstellerin einer Miniserie,, Penelope Cruz- Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Judith Light- Bester Schnitt einer Single-Camera Miniserie (Episode "Alone")- Bester Schnitt einer Single-Camera Miniserie (Episode "House By TheLake")- Bester Schnitt einer Single-Camera Miniserie (Episode "Manhunt")- Bestes Hairstyling einer Single-Camera Dramaserie (Episode "Cult")- Bestes prothetisches Make-Up einer Serie, Miniserie, TV Film- Bestes Sound-Mixing einer Miniserie (Episode "The Man Who Would BeVogue")- Bestes Drehbuch einer Miniserie (Episode "House By The Lake")"Paterno", am 18.11. um 23.35 Uhr auf Sky Atlantic HD und auf SkyTicket, Sky Go2 Nominierungen, 1 Auszeichnung:- Beste Regie eines TV-Films (Barry Levinson)Weitere Nominierung:- Bester TV Movie"Atlanta", Staffel zwei ab 20.9. um 22.30 Uhr auf Fox HD, Sky Ticketund Sky Go.16 Nominierungen, 3 Auszeichnungen Creative Emmy Awards:- Bester Tonschnitt einer Comedyserie (Episode "Teddy Perkins")- Beste Kamera einer Single Camera Serie, 30 Min. (Episode "TeddyPerkins")- Bester Gaststar einer Comedyserie, Katt WilliamsWeitere Nominierungen:- Beste Comedyserie- Bester Darsteller einer Comedyserie, Donald Glover- Bester Nebendarsteller einer Comedyserie, Brian Tyree Henry- Beste Nebendarstellerin einer Comedyserie, Zazie Beetz- Beste Regie einer Comedyserie (Episode Fubu, Donald Glover)- Beste Regie einer Comedyserie (Episode Teddy Perkins, Hiro Murai)- Bestes Produktions-Design eines erzählerischen Programms, 30 Min.(EpisodeTeddy Perkins)- Bestes Casting einer Copmedyserie- Bester Schnitt einer Single-Camera Comedyserie (Episode "AlligatorMan")- Bester Schnitt einer Single-Camera Comedyserie (Episode "TeddyPerkins")- Beste Musik-Supervision (Episode "Alligator Man")- Bestes Drehbuch einer Comedyserie (Episode "Alligator Man")- Bestes Drehbuch einer Comedyserie (Episode "Barber Shop")"Genius: Picasso" (National Geographic Channel)7 Nominierungen, 2 Creative Arts Emmy Awards:- Beste Kamera einer Miniserie (Mathias Herndl)- Bestes Sound-Mixing einer Miniserie (Episode "Chapter One")Weitere Nominierungen:- Beste Miniserie- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Antonio Banderas- Bestes historisches Kostüm- Bestes Hairstyling einer Single-Camera Miniserie- Bestes Make-Up einer Single-Camera-Serie, nicht prothetisch"Fahrenheit 451", am 21.9. um 11.35 Uhr auf Sky Cinema HD sowie aufSky Ticket, Sky Go5 Nominierungen:- Bester TV Movie- Beste Kamera eines TV-Films oder Miniserie- Bestes Sci-Fi Kostüm- Bester Tonschnitt einer Miniserie oder eines TV Films- Bestes Sound-Mixing eines TV Films"Silicon Valley", ab 26.11.2018, alle Staffel auf Sky Atlantic HD7 Nominierungen:- Beste Comedyserie- Beste Regie einer Comedyserie (Episode, Initial Coin Offering; MikeJudge)- Bestes Produktions-Design eines erzählerischen Programms, 30 Min.(EpisodeTech Evangelist)- Bestes Casting einer Comedyserie- Beste Kreative interaktive Media-Leistung eines fiktionalenProgramms (Episode"Not Hotdog, VR & Twitter-Powered Pizza Drones")- Bestes Sound-Mixing für eine Comedyserie (Episode "Fifty-OnePercent")- Bestes Drehbuch einer Comedyserie (Episode "Fifty-One Percent")"Insecure", ab 18.9., dienstags um 21.20 Uhr auf Sky Atlantic HDsowie auf Sky Ticket, Sky Go2 Nominierungen:- Beste Hauptdarstellerin einer Comedyserie, Issa Rae- Beste Kamera einer Single Camera Serie, 30 Min.(Episode Hella LA,Patrick Cady,)"Lass es, Larry" ("Curb Your Enthusiasm"), ab 2.10.2018, dienstags,21.25 Uhr bzw. ab 9. 10.2018, dienstags ab 20.15 Uhr auf Sky AtlanticHD sowie Sky Ticket, Sky Go4 Nominierungen:- Beste Comedyserie- Bester Darsteller einer Comedyserie, Larry David- Bester Gaststar einer Comedyserie, Lin-Manuel Miranda- Bester Gaststar einer Comedyserie, Bryan Cranston"The Tale: Die Erinnerung" auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf sowieam 28.9. um11.55 Uhr auf Sky Cinema HD2 Nominierungen:- Bester TV Movie- Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie oder TV-Film, Laura Dern"Twin Peaks", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go auf Abruf9 Nominierungen- Bestes Produktions-Design eines erzählerischen Programms, 60 Min.- Beste Kamera einer Miniserie oder TV-Film (Episode 8)- Beste Regie einer Miniserie (David Lynch)- Bester Schnitt einer Single-Camera Miniserie ("Part 8")- Bestes Hairstyling einer Single-Camera Miniserie- Bestes Make-Up einer Single-Camera-Serie, nicht prothetisch- Bester Tonschnitt einer Miniserie (Episode "Part 8")- Bestes Sound-Mixing einer Miniserie (Episode "Part 8")- Bestes Drehbuch einer Miniserie"The Putin Interviews", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go auf Abruf undab 9.10. auf Sky Atlantic HD1 Nominierung:- Beste Musik im Vorspann"Spielberg"1 Nominierung:- Beste Dokumentation"Patrick Melrose", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go auf Abruf5 Nominierungen:- Beste Miniserie- Bester Hauptdarsteller einer Miniserie, Benedict Cumberbatch- Bestes Casting einer Miniserie- Beste Regie einer Miniserie- Bestes Drehbuch einer Miniserie"Ballers", derzeit auf Sky Ticket, Sky Go auf Abruf und ab 20.9.,donnerstags um 22.05 Uhr auf Sky 11 Nominierungen:- Bester Tonschnitt einer Comedyserie (Episode "Bull Rush")"Vice Principals", ab 11.10., donnerstags um 22.05 Uhr auf Sky 11 Nominierungen:- Bester Tonschnitt einer Comedyserie (Episode "The Union Of TheWizzard & TheWarrior")"The Good Fight", derzeit freitags um 12.15 Uhr auf Fox HD1 Nominierung:- Beste Musik und Songtext (Song: "High Crime And Misdemeanors")"American Horror Story: Cult", Staffel sieben ab 27.10.als Marathon,Staffel acht ab 15.11. auf Fox HD7 Nominierungen, u.a.:- Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie, Sarah Poulson- Beste Nebendarstellerin einer Miniserie, Adina Porter- Bestes Produktions-Design einer Miniserie- Bestes Make-Up einer Single-Camera-Minierie, nicht prothetisch- Bestes prothetisches Make-Up einer Serie, Miniserie, TV Film- Bestes Hairstyling einer Miniserie- Bester Tonschnitt einer Miniserie (Episode "Great Again")"Shameless - Nicht ganz nüchtern", derzeit Staffeln eins bis siebenauf Sky Box Sets über Sky Ticket und Sky Go2 Nominierungen:- Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie (William H. Macy)-Beste Stunt-Koordination einer Comedyserie"Legion", ab 19.9. mittwochs um 22.30 Uhr auf Fox HD1 Nominierung:- Beste Kamera einer Single Camera Serie, 60 Min. (Episode Chapter 9,DanaGonzales)"Law & Order True Crime: The Menendez Murders", bis 24.9. auf 13thStreet HD1 Nominierung:- Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie, Edie Falco 