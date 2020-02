PrimericaIst es endlich vollbracht, ?

Primerica, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebens- und Krankenversicherung", notiert aktuell (Stand 02:43 Uhr) mit 123.37 USD beinahe unverändert (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Primerica auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Primerica konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Primerica auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Primerica liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Sell"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Primerica vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 108 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (123,36 USD) könnte die Aktie damit um -12,45 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Primerica-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Die Primerica ist mit einem Kurs von 123,36 USD inzwischen -4,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -0,96 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.