Prime: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Prime. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 7,4 CAD.Unser Analystenteam hat Prime auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Prime-Aktie ein Durchschnitt von 7,77 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,4 CAD (-4,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (7,44 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,54 Prozent), somit erhält die Prime-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Prime erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

