Prime Video adaptiert das erfolgreiche Franchise Bibi & Tina als Prime Original Live-Action-Serie für die ganze Familie (FOTO)

München (ots) -Die erste Staffel der Serie wird als sechstes deutsches PrimeOriginal exklusiv bei Prime Video in mehr als 200 Ländern undTerritorien Premiere feiern.- Detlev Buck als kreativer Kopf und Regisseur der Serie bestätigtPrime Video gibt der Serienadaption des erfolgreichen Bibi & TinaFranchises grünes Licht. Das sechste deutsche Prime Original geht2019 in Produktion. Die Live-Action-Serie für die ganze Familiebegleitet die junge Hexe Bibi und ihre beste Freundin Tina auf ihrenAbenteuern auf dem Reiterhof. Sie spiegelt die zentralen Themen desbestehenden Franchises wider: den Wert von Freundschaft, Familie,Freiheit, Toleranz, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit.Detlev Buck wird, wie bei den vier Bibi & Tina Spielfilmen, alskreativer Kopf und Regisseur auch die Serienproduktion maßgeblichmitgestalten. Drehbuchautorin Bettina Börgerding ist ebenfalls wiedermit von der Partie. Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die bereits füralle vier Filmsoundtracks verantwortlich waren, komponieren undschreiben die neuen Songs der Serie. Das Prime Original setzt aufeinen völlig neuen Cast und das Casting beginnt bereits in denkommenden Wochen."Wir sind sehr stolz darauf, Bibi & Tina mit einer eigenenLive-Action-Serie in der Prime Original Serienfamilie begrüßen zudürfen", so Georgia Brown, Director Prime Original TV Series inEuropa. "Bibi & Tina verzaubern ihre Fans seit über 25 Jahren. Wirfreuen uns ganz besonders, dass Detlev Buck zurückkehrt, um eineherzerwärmende und unterhaltsame Prime Original Serie für alleGenerationen zu schaffen."Gabi Salomon, Geschäftsführerin Kiddinx Studios: "Gemeinsam mitAmazon Studios, Detlev Buck und dem DCM-Team, das auch dieerfolgreichen Kinofilme umgesetzt hat, erstmalig eine Live-ActionSerie zu produzieren, ist eine tolle Herausforderung. Wir freuen unsauf die neuen und spannenden Abenteuer mit Bibi & Tina.""Man soll nicht aufhören, wenn es am Schönsten ist ...", soRegisseur Detlev Buck.Bibi & Tina wurde 1991 als Spin-off der Hörspielreihe BibiBlocksberg ins Leben gerufen und feierte kürzlich die 90. Episode.Eine Cartoon-Serie mit bisher 54 Folgen folgte 2004. Seit 2014begeisterten Bibi & Tina über sechs Millionen Kinobesucher jedenAlters mit vier Live-Action-Filmen, Teil drei und vier erreichtenPlatz eins der deutschen Kinocharts. Der Soundtrack zu Bibi & Tina -Mädchen gegen Jungs erreichte im Jahr 2016 Platz eins der deutschenAlbumcharts.Bibi & Tina ist ein Prime Original und wird von DCM Pictures undKiddinx Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. DieSerie wird von Detlev Buck produziert, als Executive Producerinfungiert Gabi Salomon. Produzenten sind Christoph Daniel, MarcSchmidheiny, Kirstin Wille und Sonja Schmitt. Die Serie wird von JoelBrandeis und Dario Suter koproduziert.