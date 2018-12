Unterföhring (ots) -Ein Lob für den TV-Küchenchef: Das große Finale von "The Taste" holteam Mittwoch den Prime-Time-Sieg mit sehr guten 10,6 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und gleichzeitigden besten Wert der sechsten Staffel.Strahlender Sieger ist Hobbykoch und Florist Gary (56, Amsterdam) ausTeam Grün von Starkoch Roland Trettl.Kommende Woche laden die Coaches zum großen "TheTaste"-Weihnachtsspezial und zaubern mit acht Allstar-Kandidaten einköstlich-festliches Dreigänge-Menü - am 12. Dezember 2018 um 20:15Uhr in SAT.1.Nach "The Taste" ist vor "The Taste": Alle Hobby- und Profiköche, diein der nächsten Staffel ihr kulinarisches Können unter Beweis stellenwollen, können sich ab jetzt unterhttps://www.sat1.de/tv/the-taste/bewirb-dich bewerben.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 06.12.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell