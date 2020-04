Unterföhring (ots) - Mit dem sechsten Prime-Time-Sieg in Folge am Mittwochabend und hervorragenden 18,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen geht die erste Staffel von "Promis unter Palmen" in SAT.1 zu Ende. Insgesamt schauten 6,18 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) ins Finale der neuen Reality-Show. Im Anschluss holte "Promis Privat" sehr gute 13,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Gesamterfolg: Durchschnittlich erreichte die erste Staffel von "Promis unter Palmen - Für Geld tue ich alles" einen Marktanteil von sehr starken 18,3 Prozent (14-49 J.) und bis zu 21,2 Prozent Marktanteil (22.4.2020). Aufgrund des großen Erfolgs wird "Promis unter Palmen" 2021 mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Bereits am Mittwoch, 6. Mai 2020, um 22:20 Uhr kommt es in SAT.1 zum großen Wiedersehen von Désirée Nick, Claudia Obert, Tobias Wegener, Janine Pink, Carina Spack, Ennesto Monte, Eva Benetatou und Matthias Mangiapane bei "Promis unter Palmen - Die große Aussprache" mit Moderator Jochen Schropp.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 30.04.2020 (vorläufig gewichtet: 29.04.2020)ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina Weiss Tel. +49 (89) 9507-1126 / Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4584683 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell