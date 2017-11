Unterföhring (ots) - 29. November 2017: Fesselnd bis zum Schlussund dreifach stark: Sehr gute 12,9 Prozent der 14- bis 49-jährigenZuschauer gingen im SAT.1-Thriller "Das Nebelhaus" zusammen mitFelicitas Woll auf Spurensuche in einem mysteriösen Amoklauf undverhalfen SAT.1 damit zum Prime-Time-Sieg in dieser Zielgruppe.Ebenfalls hervorragend lief es in der SAT.1-Relevanz-Zielgruppe der14- bis 59-jährigen Zuschauer mit 14,4 Prozent Marktanteil. Insgesamtverfolgten 3,46 Millionen Zuschauer (11,4% MA ab 3.J.) die Verfilmungdes Bestsellers von Eric Berg in SAT.1.Hochspannend geht es am Dienstagabend weiter: Am 5. und 12.Dezember zeigt SAT.1 die zweiteilige Verfilmung des Bestsellers"Keine zweite Chance" von Harlan Coben.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 29.11.2017(vorläufig gewichtet: 28.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89)9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell