Prime Standard | va-Q-tec stürmt voran - Gewinnverdreifachung und 2020 noch mehr, gut für wilde Börsenzeiten

Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) in Kurzform: Umsatz plus 28%, Gewinn mal 3, mehr margenstarkes Geschäft - und 2020 soll es noch mehr werden.

Stefan Döhmen, Finanzvorstand der va-Q-tec AG: "In Folge der sehr positiven Geschäftsentwicklung haben wir unsere anfängliche Wachstumsprognose unterjährig deutlich angehoben. Mit 28% Umsatzwachstum für das Gesamtjahr haben wir diese Erwartungen umsatzseitig sogar noch leicht übertroffen. Sehr erfreulich ist dabei vor allem, dass sich diese Entwicklung auch im Ergebnis widerspiegelt. Das EBITDA hat sich 2019 auf knapp 10 Mio. EUR mehr als verdreifacht."Und im einzelnen sieht es so aus:

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 erhöhte sich um 28% auf 64,7 Mio. EUR (Vorjahr: 50,7 Mio. EUR). Die Gesamterträge beliefen sich auf 72,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 19% entspricht (Vorjahr: 61,4 Mio. EUR). Im Geschäftsbereich Systeme stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr von 11,3 Mio. EUR um 33% auf 15,1 Mio. EUR. Wichtig war für va-Q-tec 2019 z.B. ein Projektauftrag des Arzneimittel-Reimporteurs kohlpharma: In Zukunft gewährleistet die va-Q-med(R)-Technologie verlässlich konstante Temperaturen bei der Medikamentendistribution. Das Servicegeschäft erwirtschaftete im Berichtszeitraum 29,8 Mio. EUR Umsatz, was einem Plus von 62% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In diesem Bereich konnte das Geschäft mit einstmals kleinen bzw. neuen Kunden für das "Serviced Rental" von Containern und Boxen stark ausgebaut werden. Insgesamt profitierte va-Q-tec von einer deutlichen Verbreiterung der Kundenbasis. Der Umsatz im Produktgeschäft entwickelte sich mit 18,4 Mio. EUR gegenüber der starken Vorjahresbasis leicht rückläufig (Vorjahr: 20,1 Mio. EUR). Im Bereich Kühl- und Gefriergeräte verspüren die Endmärkte einen zunehmenden Wettbewerbsdruck aus Asien und Osteuropa.



EBITDA erhöhte sich

deutlich auf 9,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR, +222%). Die EBITDA-Marge, gemessen an den Gesamterträgen, lag somit im Berichtszeitraum bei 13% gegenüber 5% im Vorjahr. Im Verhältnis zu den Umsätzen entspricht dies einer Marge von 14% nach 6% im Vorjahr. Neben dem Anstieg des margenstarken Servicegeschäfts hat auch die erfolgreiche Umsetzung des "Power 20+"-Programms zur operativen Effizienzsteigerung beigetragen. Hierbei konnten sowohl die Kosteneffizienz in Einkauf und Produktion, als auch die vertrieblichen Prozesse im Servicegeschäft verbessert werden.

Dr. Joachim Kuhn, Vorstandsvorsitzender und Gründer der va-Q-tec AG: "Unserer positiven Geschäftsentwicklung liegen fundamentale Trends wie Klimaschutz und Energieeffizienz zugrunde, die die Gesellschaft und Wirtschaft heute mehr denn je beschäftigen. Für va-Q-tec als Pionier im Bereich Energieeffizienz durch Vakuumisolation sehen wir in den kommenden Jahren das größte Potenzial im Bereich der "TempChain Logistik", also den sicheren Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte. Mit unserem TempChain-Portfolio schaffen wir im aktuell größten Anwendungsbereich Life Science für unsere Kunden Temperaturstabilität bei Transport, Produktion und Lagerung der Produkte und tragen so wesentlich zur Produktsicherheit und -qualität bei." Das Geschäft mit Kunden aus dem Bereich Healthcare & Logistik trägt bereits 69% zum Umsatz der va-Q-tec bei. Die Produkte können überall dort zum Einsatz kommen, wo empfindliche Güter sicher und temperaturstabil transportiert oder gelagert werden müssen. Darüber hinaus arbeitet va-Q-tec auch an thermischen Lösungen für die Mobilität der Zukunft: Die Vakuumisolationspaneele von va-Q-tec können dank ihres dünnen und flexiblen Aufbaus völlig neue Anwendungsmöglichkeiten in der Automobil- und Luftfahrt-Industrie finden.

2020 wird noch besser,

wenn wir die Worte Dr. Kuhn's richtig deuten: "Die stark verbesserten Geschäftszahlen 2019 unterstreichen unsere sehr gute Position als Technologieführer in unseren strukturell wachsenden Märkten. Aktuelle Entwicklungen, wie z.B. der Ausbruch des Corona-Virus zeigen, dass wir bereits jetzt konkret helfen können und verdeutlichen die Notwendigkeit der Technologie zusätzlich. va-Q-tec trägt mit seinen innovativen Lösungen dazu bei, die Versorgung der Menschen mit lebensnotwendigen Medikamenten aufrecht zu erhalten. Fundamental gesehen blicken wir auch für 2020 und darüber hinaus weiter mit Optimismus auf die Marktpotenziale unserer Technologie."



Chart: va-Q-tec AG | Powered by GOYAX.de

