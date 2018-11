Prime Standard | va-Q-tec Umbruchzeiten.

Das Umsatzwachstum wurde weiterhin von einem starken Produktgeschäft getrieben, dessen Materialkostenintensität sich neben Wachstumsinvestitionen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auswirkte. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der Vorstand Optimierungspotenziale in den bisherigen Geschäftsprozessen identifiziert und ein Maßnahmenpaket zur Effizienzsteigerung eingeleitet.

Der Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 erhöhte sich um 7% auf 37,1 Mio. EUR (Vorjahr: 34,6 Mio. EUR). Die Gesamterträge beliefen sich auf 46,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht (Vorjahr: 42,4 Mio. EUR). Zum Konzernumsatz trug mit 42% vor allem ein starkes Produktgeschäft mit 15,5 Mio. EUR bei (Vorjahr: 12,9 Mio. EUR). Das Geschäft mit Systemen zeigte sich weiter stabil und trug mit einem Umsatz von 8,1 Mio. EUR rund 22% zum Konzernumsatz bei (Vorjahr: 8,1 Mio. EUR). Im attraktiven Dienstleistungsgeschäft, das mit 12,8 Mio. EUR rund 33% zum Konzernumsatz beitrug, zeigte sich ein gemischtes Bild. Während der Umsatz im gesamten Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr mit 3% leicht rückläufig war (Vorjahr: 13,2 Mio. EUR), wurden im dritten Quartal Fortschritte bei der Prozessoptimierung, Kundenbindung, der Akquisition und Qualifizierung von Neukunden sowie der Verbreiterung der Kundenbasis erzielt. Dass va-Q-tec mit diesen Maßnahmen einen guten Weg eingeschlagen hat, beginnt sich in der Umsatzentwicklung des dritten Quartals 2018 zu zeigen: Gegenüber dem dritten Quartal 2017 erhöhte sich der Umsatz um 5%, gegenüber dem ersten Quartal 2018 um 24%.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich deutlich auf 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 6,1 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge gemessen an den Gesamterträgen liegt somit im Berichtszeitraum bei 5% gegenüber 14% in der Vorjahresperiode. Ergebnisbelastend wirkten sich neben dem veränderten Produktmix auch Wachstumsinvestitionen für zusätzliches Personal und zusätzliche Produktionskapazitäten aus. Zudem trieb va-Q-tec die internationale Expansion weiter voran: Neben den diesjährigen Eröffnungen der Niederlassungen und des Fulfillment Centers in Nord- und Lateinamerika, wurden die internationalen Aktivitäten im Hauptquartier und in weiteren Regionen ebenfalls ausgebaut.

Die bisherigen Ergebnisse 2018 liegen definitiv hinter den Erwartungen des Vorstands zurück. 2018 ist für va-Q-tec ein Übergangsjahr, in dem zwar eine enorme Auf- und Ausbauleistung erreicht wurde, jedoch noch ohne die erwarteten Resultate. Auf der Basis der nunmehr geschaffenen Voraussetzungen haben Vorstand und Aufsichtsrat ein Performance Programm "Power 20+" initiiert. Ziel der Maßnahmen ist es, das Umsatzwachstum besonders im attraktiven Dienstleistungsgeschäft wieder deutlich zu beschleunigen sowie die vertrieblichen Prozesse in diesem Segment weiter zu verbessern. Gleichzeitig sollen Kosten und Investitionen insgesamt engmaschiger kontrolliert und reduziert und so die Profitabilität erhöht werden. Konkret zielen die Schritte auf eine nachhaltige Verbesserung der EBITDA-Marge und ein dynamischeres Umsatzwachstum ab dem folgenden Geschäftsjahr ab. Das Paket beinhaltet neben vertrieblichen Maßnahmen auch Effizienzsteigerungen in der Produktion und eine engere Verzahnung zwischen verschiedenen Teilbereichen der va-Q-tec, um so Synergien zu heben.

Stefan Döhmen, Finanzvorstand der va-Q-tec AG: "Unser Dienstleistungsgeschäft als zentraler Umsatz- und Ergebnistreiber ist 2018 klar hinter unseren Erwartungen geblieben. Das EBITDA war zudem ganz wesentlich durch Investitionen geprägt, um damit die Voraussetzungen für die nächsten Wachstumsschritte zu schaffen. Seit dem Börsengang vor zwei Jahren haben wir ca. 90% der Investitionen und Maßnahmen im Rahmen der Geschäftsexpansion und Internationalisierung realisiert. Diese Aufbauphase haben wir daher nun abgeschlossen und können uns darauf konzentrieren, die Potenziale auf unseren internationalen Märkten zu heben. Dabei wollen wir wieder nachhaltig profitabel werden indem wir die mit dem Aufsichtsrat beschlossenen Optimierungsmaßnahmen konsequent umsetzten. Unser Fokus liegt zukünftig ganz klar auf operativer Effizienz und profitablem Wachstum."

va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.

