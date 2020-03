Prime Standard | va-Q-tec auch 2020 weiter auf Wachstumskurs - der 70%-Healthcareanteil hilft

Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) nutzt die heutige Vorlage der endgültigen Bilanz 2019 (Umsatz plus knapp 30%, Gewinn mal Drei) um klar zu machen: Wachstum in 2020 geht weiter.

Warum ist man sich da so sicher? Weil die Prtodukte von va-Q -Tec gerade jetzt im Gesundheitssektor gebraucht werden, also auch wenn andere Sparten aufgrund der Abkühlung der Weltkonjunktur rückläufig sein sollten, wird es insgesamt ein Unternehmenswachstum geben. Und der 70% Anteil des Gesundheitssektors am Unternehmensumsatz wird wohl dieses Jahr noch zunehmen. Wenngleich die tatsächlichen gesamtwirtschaftlichen Folgen durch die Ausbreitung des Coronavirus noch ungewiss sind, rechnet va-Q-tec auch für 2020 mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses. Die Healthcare-Branche dürfte nach aktuellen Schätzungen zu den weltweit eher weniger betroffenen Wirtschaftszweigen gehören. Nachdem der Umsatz in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich mit 25% pro Jahr sehr stark und in 2019 um 28 % gewachsen ist, würde va-Q-tec unter normalisierten konjunkturellen Umständen für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt ein mittelstarkes bis starkes Umsatzwachstum erwarten. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten plant va-Q-tec konservativer. Für 2020 erwartet das Unternehmen aktuell ein moderates bis mittelstarkes Wachstum. Für das EBITDA plant das Unternehmen für 2020 gemessen an den Gesamterträgen mit einer stabilen Marge gegenüber 2019.

2019 war gut für die Gesellschaft

Der Umsatz 2019 erhöhte sich um deutliche 28% auf 64,7 Mio. EUR (Vorjahr: 50,7 Mio. EUR). Besonders erfreulich war die Entwicklung im margenstarken Servicegeschäft, das mit 29,8 Mio. EUR (+62% gegenüber dem Vorjahr) zum umsatzstärksten Geschäftsbereich aufstieg. Das Servicegeschäft von va-Q-tec umfasst das Container- und Boxen-Vermietungsgeschäft für den Transport temperatursensibler Güter, mehrheitlich aus dem Pharma- und Biotech-Bereich. Auch in Zukunft wird der Ausbau des Servicesegments vorangetrieben und als entscheidender Wachstumsfaktor für va-Q-tec angesehen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verdreifachte sich 2019 auf rund 10 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge stieg auf 13% der Gesamterträge (Vorjahr: 5%). Bezogen auf den Umsatz entspricht dies einer EBITDA-Marge von 15% (Vorjahr: 6%).

Dr. Joachim Kuhn, Vorstandsvorsitzender und Gründer der va-Q-tec AG: "Als Pionier im Bereich Energieeffizienz durch Vakuumisolation können wir mit unseren Produkten Kunden aus unterschiedlichsten Branchen adressieren. Ein besonders großes Potenzial in den kommenden Jahren sehen wir im Bereich der TempChain-Logistik, also den sicheren Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte wie z.B. Medikamente. Dabei sind global funktionierende, temperaturkontrollierte Logistikketten entscheidend für eine schnelle und sichere Versorgung. Die Corona-Krise führt dies aktuell eindrucksvoll vor Augen. Mit unserem TempChain-Portfolio können wir genau das abbilden und tragen wesentlich zur Produktsicherheit und -qualität bei. Bereits heute erwirtschaften wir ca. 70% unseres Umsatzes im Healthcare-Bereich." Das Geschäft mit Kunden aus dem Bereich Healthcare & Logistik trägt bereits 69% zum Umsatz der va-Q-tec bei. Die Produkte können überall dort zum Einsatz kommen, wo empfindliche Güter sicher und temperaturstabil transportiert oder gelagert werden müssen. Darüber hinaus arbeitet va-Q-tec auch an thermischen Lösungen für die Mobilität der Zukunft: Die Vakuumisolationspaneele von va-Q-tec können dank ihres dünnen und flexiblen Aufbaus völlig neue Anwendungsmöglichkeiten in der Automobil- und Luftfahrt-Industrie finden.

va - Q - Tec?

"Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg."

Aktuell (27.03.2020 / 08.51 Uhr) notieren die Aktien der va - Q - Tec AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von 0,40 EUR ( 4,27 %) bei 9,76 EUR.



Chart: va-Q-tec AG | Powered by GOYAX.de

