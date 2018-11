Prime Standard | technotrans AG Umsatz hui, Aktie?

Die technotrans AG (ISIN: DE000A0XYGA7) hat die positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres nahtlos fortgesetzt. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 4,7 Prozent auf nunmehr 162,7 Mio. Euro, wobei vor allem die Wachstumsmärkte maßgebliche Impulse lieferten. Der operative Gewinn auf EBIT-Basis stieg um sechs Prozent auf 13,6 Mio. Euro an, die entsprechende Marge verbesserte sich leicht auf 8,4 Prozent. Vor dem Hintergrund der planmäßigen Geschäftsentwicklung bestätigte der Vorstand die Ergebnis- und Umsatzziele für das Gesamtjahr.

"Das aktuelle Geschäftsjahr ist bislang in nahezu allen Unternehmensbereichen positiv verlaufen", sagt Dirk Engel, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. Besonders hervorzuheben waren in diesem Zusammenhang die erzielten Wachstumsraten in der Laser- und Werkzeugmaschinenindustrie sowie in den Wachstumsmärkten. Diese umfassen die Aktivitäten in der Elektromobilität, der Halbleiter-, Medizin- und Scannertechnik. Hier wuchs der Umsatz im zweistelligen Bereich, was auch auf Serienanläufe und den Abschluss mehrerer Rahmen- und Projektaufträge zurückzuführen ist.

Die Aktivitäten in der kunststoffverarbeitenden Industrie verzeichneten ebenfalls ein starkes Wachstum, das unter anderem von der Markteinführung des neuen Mehrkreistemperiersystems getragen wurde. In der Druckindustrie blieb das OEM-Geschäft stabil, während das Endkundengeschäft leicht rückläufig war. Insgesamt wurde hier ein Umsatz in Höhe von 62 Mio. Euro generiert, was einem Umsatzanteil von 38 Prozent entspricht.

Die positive Gesamtentwicklung spiegelt sich in den Zahlen für das dritte Quartal wieder. technotrans beschleunigte hier das Wachstumstempo: Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 55,4 Mio. Euro, das EBIT wuchs auf 4,5 Mio. Euro an (Vorjahr: 4,4 Mio. Euro). Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten ein Ergebnis nach Steuern von 9,8 Mio. Euro, was einer Steigerung von 4,2 Prozent entspricht. Die Nettomarge betrug 6,0 Prozent.

Zuversicht für das Gesamtjahr

Das Segment Technology setzte die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten fort. Der Umsatz erhöhte sich um 5,2 Prozent auf 118,3 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich von 6,0 auf nun 6,5 Mio. Euro, die entsprechende Marge stieg um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent.

Der Umsatz im Segment Services legte um 3,3 Prozent auf 44,4 Mio. Euro zu. Das Segmentergebnis stieg leicht auf 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,8 Mio. Euro), die Marge verblieb bei 15,9 Prozent. Hier lieferten vor allem das Nachfolgegeschäft in den Technologiemärkten außerhalb der Druckindustrie und die Technische Dokumentation positive Beiträge.

"Für die weitere Entwicklung stimmen uns zum einen die hohe Anzahl an neuen zukunftsgerichteten Projekten und zum anderen eine weiterhin hohe Auslastung optimistisch", erklärt Engel. Der Vorstand ist zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz in einer Größenordnung zwischen 212 bis 220 Mio. Euro zu erreichen. Das operative Ergebnis (EBIT) wird in einer Bandbreite von 18 bis 20 Mio. Euro erwartet. Die zuletzt akquirierten Aktivitäten sollen umsatzseitig einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag beisteuern. Aufgrund des Geschäftsanlaufs ist jedoch hieraus noch kein positiver Ergebnisbeitrag im Geschäftsjahr 2018 zu erwarten.

Daher wird aus heutiger Sicht der Konzernumsatz für 2018 am oberen Ende der Bandbreite und für das operative Ergebnis das Erreichen der unteren Spanne erwartet.

technotrans SE

Die technotrans-Unternehmensgruppe produziert, vertreibt und modernisiert Anwendungen aus dem Bereich Flüssigkeiten-Technologie. Ihre Kernkompetenzen umfassen die Kühlung, Temperierung, Filtration sowie Mess- und Dosiertechnik. Mit 20 Standorten ist das Unternehmen aus Sassenberg im Münsterland auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Die Gruppe ist in die Segmente Technology und Services untergliedert. Mittels Produktinnovationen und gezielten Zukäufen erschließt sich die Unternehmensgruppe kontinuierlich neue Branchen. Hierzu zählen sowohl Laserindustrie, Kunststoffverarbeitung, Werkzeugmaschinen als auch Industrie-, Stanz- und Umformtechnik, Batterie und Umrichter, Halbleiter, Elektromobilität und Medizin- und Scannertechnik. Darüber hinaus bietet technotrans ein breites Portfolio an Service- und Dienstleistungen an, das unter anderem Ersatzteile, Installationen, Wartung und technische Dokumentationen umfasst.technotrans beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 205,1 Mio. Euro.

