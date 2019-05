Prime Standard | technotrans AG: Prognose kassiert.

Der Konzernumsatz fiel geringer aus als erwartet und sank um zwei Prozent auf 53,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Beim operativen Gewinn des technotrans-Konzerns (Konzern-EBIT) betrug der Rückgang 26 Prozent auf 3,3 Mio. Euro. technotrans hat die Erwartungen für den Konzernumsatz und das Konzern-EBIT für das laufende Geschäftsjahr angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Der Vorstand erweitert die bereits in 2018 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität.

"Die konjunkturelle Eintrübung hat sich im ersten Quartal fortgesetzt und war für technotrans insbesondere durch einen Umsatzrückgang in der automobilnahen kunststoffverarbeitenden Industrie spürbar", sagt Dirk Engel, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. Einen sehr guten Start in das Geschäftsjahr verzeichneten hingegen die Wachstumsmärkte. Insbesondere in der Elektromobilität wurden zahlreiche neue Projekte akquiriert. Auch in der Laser- und Werkzeugmaschinenindustrie setzte sich der Wachstumskurs fort. Die Aktivitäten in der Druckindustrie sowie das Dienstleistungsgeschäft im Bereich der Technischen Dokumentation entwickelten sich wie erwartet.

Diese positiven Effekte konnten jedoch die Investitionszurückhaltung in der kunststoffverarbeitenden Industrie noch nicht vollständig kompensieren. Das Segment Technology verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent auf 38,1 Mio. Euro. Stabil zeigte sich hingegen das Segment Services, das im Berichtszeitraum ein Umsatzwachstum von 3,5 Prozent auf 15,0 Mio. Euro erzielte. Der Umsatz des technotrans-Konzerns insgesamt gab um zwei Prozent auf 53,1 Mio. Euro nach.Die auf weiteres Wachstum ausgerichtete Kostenbasis und die darauf angepassten Kapazitäten belasteten im ersten Quartal das Ergebnis und die Gewinnmargen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging auf 3,3 Mio. Euro zurück. Die EBIT-Marge im Konzern erreichte 6,3 Prozent gegenüber 8,4 Prozent im Vorjahr. Im Segment Technology betrug die Rendite 2,9 Prozent; im Segment Services wurden 15,0 Prozent erzielt. Das Periodenergebnis des technotrans-Konzerns sank um 30 Prozent auf 2,2 Mio. Euro.

Prognose runter

Angesichts der anhaltenden Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal passt der Vorstand der technotrans SE die Prognose für den Konzern-Umsatz und das Konzern-Ergebnis das laufende Geschäftsjahr an.

Das Management verfolgt weiterhin konsequent eine klare Wachstumsstrategie und erwartet nunmehr einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 218 bis 226 Mio. Euro (bisher: 224 bis 232 Mio. Euro). Für das operative Konzern-Ergebnis (EBIT) ist eine Bandbreite von 12,0 bis 16,0 Mio. Euro geplant (bisher: 17,5 bis 19,0 Mio. Euro). Die erwartete EBIT-Marge liegt zwischen 5,5 und 7,0 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unverändert einen positiven Free Cashflow.

"Ursächlich für die Aktualisierung der Prognose sind die unverändert schwache Auftragseingangsentwicklung aus dem Umfeld der kunststoffverarbeitenden Industrie und der damit verbundene, ungünstige Produktmix", erläutert Engel. Für die Wachstumsmärkte und die Laser- und Werkzeugmaschinenindustrie blickt der Vorstand hingegen weiter optimistisch in die Zukunft. Eine gute Auftragslage sowie neue Umsatzpotentiale bestätigen derzeit die Wachstumserwartungen für das laufende Geschäftsjahr in diesen Bereichen.

Der Vorstand hat die bereits im vergangenen Geschäftsjahr eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Profitabilität und Effizienz fortgesetzt und erweitert. Sie bilden die Grundlage, um anknüpfend an den in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzten Wachstumskurs diesen zeitnah fortzusetzen..

Gestern zum Handelsschluss (06.05. 2019 / 17:36 Uhr) notieren die Aktien der Technotrans AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,70 EUR (-2,88 %) bei 23,60 EUR.



Chart: Technotrans AG | Powered by GOYAX.de

