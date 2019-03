Prime Standard | init rockt den Golf

27.03..2019 – Die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807) sichert sich einen 15 Millionen Auftrag in Abu Dhabi. Nach der Privatisierungsrichtlinie der Regierung von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, hat das Department of Transport (DoT) in Abu Dhabi drei private lokale Betreiber beauftragt, den Betrieb des öffentlichen Verkehrs in den Emiraten von Abu Dhabi ab 2019 zu übernehmen.

Nun hat die Karlsruher init innovation in traffic systems SE , der Spezialist für integrierte Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketing-Lösungen für Busse und Bahnen, den Vertrag über die Lieferung, Installation, Erweiterung und Wartung des AVM-Systems mit dem Betreiber für den Großraum Abu Dhabi unterzeichnet. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von mehr als 15 Mio. Euro inklusive Wartungsleistungen. Weitere Verkehrsbetriebe in den östlichen und westlichen Regionen des Emirats Abu Dhabi dürften in Kürze weitere Verträge mit init abschließen.

init ist bereits seit 2011 Lieferant des Leitsystems und Technologiepartner für den führenden Verkehrsbetrieb in der Region und ist seit 2007 mit einem niedergelassenen Expertenteam in der Region vor Ort, was zu einem engen Austausch mit den dortigen Verkehrsbetrieben und dem Auftraggeber geführt hat. So entstand eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die nun ihre Fortsetzung findet.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel}

Unter der Aufsicht und Leitung des Hauptauftragnehmers City Transport, einer Tochtergesellschaft des Emirates National Group (ENG), des Marktführers im Bereich Automotive Services, zeichnet init verantwortlich für das AVM-System (international als Intermodal Transport Control System, ITCS, bezeichnet). Neben dem Management der bestehenden Flotte von mehr als 300 Bussen umfasst das Projekt die Lieferung und Installation des AVM und eines Systems für Fahrgastzählung für mindestens 280 neue Busse.

"Der jetzt abgeschlossene Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für init und den Ausbau unserer Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Gewinn von City Transport als Neukunde unterstreicht nicht nur den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen init und dem Verkehrsministerium Abu Dhabi, sondern auch die strategische Entscheidung für ein nachhaltiges Transportwesen im Emirat von Abu Dhabi", sagt Eyad Tayeb, Managing Director von Init Innovation in Traffic Systems FZE, Dubai VAE.

Die Aktie notiert am Mittag bei 12,80 EUR und liegt damit +0,39 % über dem Schlusskurs vom Vortag.

