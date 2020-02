Prime Standard | home24 hat den Beweis geliefert: Break Even!

2020 soll ähnlich "wachsen" plus ausgeglichenes Gesamtergebnis erwartet

Für das Jahr 2020 plant home24 mit währungsbereinigten, stabilen Umsatzwachstumsraten in einer ähnlichen Größenordnung wie 2018 und 2019, das heißt in einer Spanne von 15 bis 20 %. Darüber hinaus strebt das Unternehmen für das Gesamtjahr 2020 ein ausgeglichenes bereinigtes EBITDA an und geht von einer bereinigten EBITDA-Marge in der Spanne von plus bis minus 2 % aus.

home24 hat in den letzten zwei Jahren strategisch in logistische und technologische Grundlagen investiert, um langfristiges Wachstum zu ermöglichen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die 2019 realisierte Erweiterung der Lagerfläche in Europa und Brasilien um mehr als 70 %. Zusätzliche Investitionen ins neue ERP-System tragen vermehrt dazu bei, dass hocheffiziente Prozesse bei geringeren Kosten umgesetzt werden können.

home24

... ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikeln, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an.

Aktuell (11.02.2020 / 08:06 Uhr) notieren die Aktien der home24 AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von +0,61 EUR (+10,78 %) bei 6,26 EUR. Nennt man fast Ralley-Modus nach dem gestrigen Anstieg von rund 20% auf XETRA.



Chart: home24 SE | Powered by GOYAX.de

