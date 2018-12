Prime Standard | euromicron Deutschland liefert nach Plan

Die euromicron Deutschland GmbH, eines der führenden deutschen Systemhäuser im Zukunftsmarkt Internet der Dinge, hat die "Coreum Baumaschinenwelt" mit modernster Netzwerk- und Sicherheitstechnik ausgestattet. Der im Oktober 2018 eröffnete Coreum Campus ist als Ausstellungs-, Ausbildungs-, und Konferenz-zentrum konzipiert und wurde auf einem 160.000 m2 großen Areal in Stockstadt bei Frankfurt am Main errichtet.



Herzstück ist ein Forum, das neben Tagungs- und Veranstaltungsräumen samt Gastronomie einen Indoor-Baggerplatz und das technische Dienstleistungszentrum der Kiesel Gruppe beherbergt. Darüber hinaus umfasst das Coreum ein Fabrikgebäude, ein Logistikzentrum sowie einen 80.000 m2 Outdoor-Baumaschinen-Park mit Demobaustellen. Während die Lagerhalle bereits 2012 entstand, wurden das Forum und die Fabrikhalle 2018 fertiggestellt. In diesen Neubauten installierte euromicron eine komplette Netzwerkinfrastruktur mit Glasfaserverkabelung zwischen den Technikräumen und weiterführender Kupferverkabelung sowie Serverracks, Switches und WLAN-Zugriffspunkten. Zwischen allen Campusgebäuden einschließlich der Lagerhalle wurden zudem Glasfaserverbindungen samt zugehöriger Aktivtechnik geschaffen. Überdies wurden in den Neubauten hochwertige IP-Videoüberwachungskameras installiert und in das Netzwerk eingebunden. Für die nötige IT-Sicherheit auf dem Campus sorgen hochmoderne Firewalls, die ein ausgefeiltes Zugriffsrechtemanagement ermöglichen. Bei dem Auftragsvolumen handelt es sich um einen sechsstelligen Betrag.



Die im Coreum realisierte Netzwerk- und Sicherheitslösung fußt auf der cloudbasierten Cisco Meraki Architektur, die sich durch intuitive Bedienbarkeit auszeichnet und die zentralisierte Einrichtung und Verwaltung von Unternehmensnetzwerken via Dashboard ermöglicht. Als Cisco Gold Partner und offizieller Cisco Meraki Partner stellt euromicron Deutschland die Lösung als Managed Service zum Pauschalpreis bereit. Nutzer erhalten eine schlüsselfertige Netzwerkplattform, in die alle erforderlichen Netzwerkgeräte und Managementanwendungen integriert sind - im Coreum sind das insgesamt 24 Access- und Core-Switches, 52 WLAN-Access Points, 28 Überwachungs-kameras und zwei Firewall-Gateways. Der Pauschalpreis schließt zudem Wartung und Support sowie Updates mit neuen Funktionen im laufenden Betrieb ein.



Größte Herausforderung des Coreum-Projekts war die Verkürzung des Zeitplans: Bedingt durch das 60-jährige Firmenjubiläum der Kiesel Unternehmensgruppe wurde der ursprünglich geplante Eröffnungstermin der Baumaschinenwelt um mehrere Wochen vorverlegt. Diese Aufgabe meisterte die euromicron-Spezialisten souverän und zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers: "Alle Installationsarbeiten wurden hochprofessionell ausgeführt, die sofortige Betriebsbereitschaft und lückenlose Funktionalität aller Gewerke durch euromicron war beeindruckend", betont Björn Hickmann, Prokurist der Coreum GmbH. "Die Umsetzung der IT-Ausstattung der Baumaschinenwelt hatte uns im Vorfeld enormen Respekt eingeflößt; umso mehr hat uns die schnelle und sichere Realisierung überzeugt. Aktuell werden Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im Bau- und Digitalisierungsbereich geführt."



"Mit der netzwerk- und sicherheitstechnischen Ausstattung der Coreum Baumaschinenwelt hat sich euromicron Deutschland erneut als verlässlicher Systemintegrator erwiesen, der anspruchsvollste Projektaufgaben auch unter hohem Zeitdruck sicher bewältigt", resümiert Bettina Meyer, Vorstandssprecherin der euromicron AG. "Gerne unterstützen wir die Kiesel Unternehmensgruppe auch künftig bei ihrer weiteren Expansion mit unserem Know-how im Bereich der digitalisierten Gebäude."

Die euromicron AG vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.800 Mitarbeitern an 30 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten.



Die euromicron Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der euromicron AG. Mit der Unternehmenszentrale in Neu-Isenburg und einem bundesweit flächendeckenden Niederlassungsnetz ist sie eines der führenden deutschen Systemhäuser im Zukunftsmarkt Internet der Dinge. Geschäftlicher Schwerpunkt sind branchenübergreifende Komplettlösungen im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien (Smart Building Solutions) aus den Bereichen Netzwerke, Kommunikation, IT-Sicherheit, Sicherheitssysteme und Smart Services. Zu den Kunden gehören namhafte Netzbetreiber und Energieversorger, Privatunternehmen aus den Bereichen Transport, Logistik und Verkehr, Unternehmen der öffentlichen Hand und Behörden, Institutionen und Einrichtungen im Gesundheitswesen, Banken und Versicherungen.

