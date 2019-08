Prime Standard | euromicron AG bündelt digitale Kompetenzen

20.08.2019 - Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300), ein mittelständischer Technologie-Konzern und Spezialist für die digitale Unterstützung von Geschäftsprozessen durch sichere Infrastrukturen, hat einen "Digital Hub" geschaffen und bündelt damit die digitalen Kompetenzen des Konzerns unter dem Dach des Cybersecurity-Spezialisten KORAMIS GmbH. Mit Fokus auf digitale Plattformen und Services umfasst das Portfolio dort zukünftig auch die Bereiche Smart IoT, Smart Building sowie Data Management. Für diesen Schritt wurde die Geschäftsführung um Andreas Schmidt erweitert. Der von Sopra Steria Consulting gewonnene IT-Spezialist wird seine profunde Kenntnis auf dem Gebiet der digitalen Plattformen und der digitalen Kundenlösungen einbringen. Er verstärkt die KORAMIS als zweiter Geschäftsführer neben dem langjährigen Experten für Industrial- und Cybersecurity Michael Krammel.

"Mit dem Digital Hub gehen wir einen bedeutenden strategischen Schritt. Software und digitale Services sind für uns Eckpfeiler, um das profitable Servicegeschäft weiter auszubauen. Dazu bündeln wir das notwendige Know-how und können so stärker an aussichtsreichen, neuen Marktsegmenten teilhaben", so Bettina Meyer, Sprecherin des Vorstands der euromicron AG.

Das Geschäft mittelständischer Unternehmen wird zunehmend durch die Digitalisierung von Produkten und Services geprägt. Durch den Einsatz digitaler Services und IoT-naher Anwendungen erwarten Kunden neben Kosteneinsparungen eine Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, nachhaltige Effizienzsteigerungen und die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Mit innovativen Cybersecurity Lösungen, der unternehmenseigenen IoT-Plattform evalorIQ(TM) oder Lösungen für eine IP-basierte Gebäudeautomation ist euromicron schon heute ein Vorreiter bei digitalen Lösungen in den Zukunftsfeldern Kritische Infrastrukturen, intelligente Gebäude und der Automatisierung.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

"Mit dem Aufbau eines konzernweit agierenden Digital Hub für digitale Services innerhalb der euromicron Gruppe gehen wir den nächsten Schritt unserer Digitalisierungsstrategie. Unseren Kunden bieten wir eine individuelle und prozessübergreifende Unterstützung und stehen ihnen als zentraler Ansprechpartner für das Thema Digitalisierung beratend zur Seite. Durch den Digital Hub nutzen wir unsere konzernweiten Synergien im Bereich der digitalen Plattformen und Automatisierungslösungen optimal aus. Dies versetzt uns in die Lage sichere digitale Services bereitzustellen, die unseren Kunden einen spürbaren Mehrwert bieten", ergänzt Dr. Frank Schmitt, CTO der euromicron AG.

Aktuell (20.08.2019 / 09:38 Uhr) notieren die Aktien der euromicron AG im Xetra-Handel mit einem Plus von 4,75 % (+0,19 EUR) bei 4,19 EUR.



Chart: euromicron AG | Powered by GOYAX.de

