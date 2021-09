Prime Standard | creditshelf erreicht Meilenstein. Weg ist noch weit, aber Schritt…

14.09.2021 – creditshelf AG (ISIN: DE000A2LQUA5) bekam im Januar einen weiteren Investor „an Bord“ – die Amsterdamer Trade Bank – was natürlich die Wachstumsperspektiven des FinTech’s von der Kapitalseite her unterstützt. Und dann eine Folge von neuen Kooperationspartnern:Kooperation mit der Sparkasse Bremen, Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG und der Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Und dann erhöhte die Amsterdamer Trade Bank ihr Investitionsvolumen über die creditshelf Plattform auf 60 Mio EUR – gemeldet am 16.07.2021.

Schallmauer von 100 Mio EUR Neugeschäft bereits jetzt erreicht!

In 2020 erreichte creditshelf insgesamt 98,9 Mio EUR Neugeschäft und dieses Jahr erreicht man bereits zum 09. September 2021 mehr als 100 Mio. EUR an Neugeschäft. Das rad dreht sich offensichtlich immer schneller bei dem FinTech.

Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentiert den Erfolg: „Wir sind sehr stolz, die ,magische‘ Grenze von 100 Mio. EUR bereits jetzt erreicht zu haben, wo die starken Monate historisch gesehen noch vor uns liegen. Das verdeutlicht, dass alternative Finanzierer wie creditshelf eine wichtige Rolle in der KMU-Kreditwirtschaft spielen und ihre Bedeutung für Mittelständler weiter zunimmt. Beim Weg aus der Corona-Krise stehen wir als verlässlicher Finanzierungspartner bereit.“

Und Dr. Daniel Bartsch, Marktvorstand von creditshelf, zeigt sich zufrieden: „Für diesen Erfolg haben alle Schlüsselelemente unseres Geschäfts wie Zahnräder optimal ineinandergegriffen: Moderne Technologie, eine tiefgehende Kredit-Risikoanalyse, ein institutioneller Fundingansatz mit starken Partnern, zielgerichtetes Marketing und ein starker, kundennaher Vertrieb. Wir freuen uns darauf, das signifikante Wachstum mit unserem hervorragenden Team und zahlreichen Partnern weiter fortzusetzen und auszubauen.“

Das erste Halbjahr stellte das Managementzufrieden

creditshelf ist dank zwei der stärksten Quartale der Unternehmensgeschichte im 1. Halbjahr 2021 deutlich gewachsen: 71,8 Mio.EUR arrangierte Kredite (H1 2020: 45,6 Mio EUR) resultierten in Umsatzerlösen von 3.380,1 TEUR (H1 2020: 2.501,3 TEUR). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 35,1 %.Dass die Umsätze weniger stark stiegen, als die arrangierten Kredite sollte „im Auge behalten“ werden, aber könnte natürlich durch einen anderen „Kreditmix“ verursacht sein.

Trotz höherer Regelabschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) deutlich auf -1.539,6 TEUR (H1 2020: -3.015,4 TEUR). Der Gesamtaufwand lag trotz eines stark gesteigerten arrangierten Kreditvolumens unter Vorjahresniveau. Sinkende Wertbeaufwendungen aufgrund von Effizienzsteigerung des Marketings seien ein Grund. Zunehmende Automatisierung der Prozesse ein anderer. Der weg Richtung Break-Even scheint mit zunehmenden Volumina der Kreditvergabe vorgezeichnet.

Treiber dieses Erfolgs seien unter anderem ein klarer, datengestützter Marketingansatz, kontinuierlich ausgebaute Vertriebskanäle aus direkten Onlineanfragen, einem wachsenden Partnernetzwerk und strategischen Bankkooperationen sowie eine hohe Rate zufriedener Kunden mit Anschlussfinanzierungen. Wachstumsimpulse setzten darüber hinaus die diversen, wettbewerbsfähigen und sich ergänzenden Fundingkanäle. Dazu gehören der creditshelf Loan Fund, die Amsterdam Trade Bank und zahlreiche weitere Investoren. So zeigt sich das Management mit der Entwicklung zufrieden.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick – laut Unternehemsnangaben



H1 2021 H1 2020 In Mio. EUR Volumen angefragter Kredite 744,5 860,1 Volumen arrangierter Kredite 71,8 45,6 In TEUR Umsatzerlöse 3.380,1 2.501,3 Davon Kreditnehmergebühren 2.497,1 1.695,3 Davon Investoren-, Service- und Beratungsgebühren 883,0 806,0 Sonstige Erträge 1,6 414,6 Aktivierte Eigenleistungen 306,8 185,4 Gesamtaufwand 4.594,1 5.555,0 Personalaufwand 2.785,7 3.017,8 Davon für aktienbasierte Mitarbeiter-Anreizprogramme 323,0 513,0 Aufwand für Werbung und Marketingmaßnahmen 332,6 899,7 Rechts- und Beratungsaufwendungen 374,7 451,5 Fremdleistungen 193,1 278,1 Übrige sonstige Betriebliche Aufwendungen 908,0 907,9 EBITDA -905,7 -2.453,7 Ordentliche Abschreibungen 634,0 561,7 EBIT -1.539,6 -3.015,4

Chancen sind vorhanden

Der Bedarf an einer einfachen und onlinebasierten Mittelstandsfinanzierung ist bestimmt vorhanden. – und passt in die Digitaliserungswelle, die derzeit den finanmarkt umwälzt. Ob die creditshelf auf dem Markt reüssieren kann, hängt natürlich von diversen Faktoren ab, insbesondere ob es gelingt schnell genug die kritische Grösse zu erreichen und profitabel zu werden. Natürlich geht auch hier erstmal der Umsatz vor einer möglichen Profitabilität – die Skalenvorteile kommen bei einem „Produkt“ wie das der creditshelf voll zur Wirkung: Je höher das Volumen, desto mehr bleibt über. Der variable Kostenanteil ist mehr als überschaubar – halt das Prinzip der online-Anbieter.

creditshelf beschreibt sich selber

„ist die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

Aktuell (14.09.2021 / 09:02 Uhr) notieren die Aktien der creditshelf AG im XETRA- Handel leicht im Plus bei 44,20 EUR.