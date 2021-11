Prime Standard | YOC AG: Das ist deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (ISIN: DE0005932735) verzeichnet für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2021 ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von rund 20 % auf 11,7 Mio. EUR (9M/2020: 9,8 Mio. EUR). Angetrieben wird diese Entwicklung von dem stetig wachsenden Handelsvolumen der Technologie-Plattform VIS.X(R).

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA*) stieg auf 1,2 Mio. EUR (9M/2020: 1,0 Mio. EUR) an. Der Periodenüberschuss der Gesellschaft konnte überproportional um 0,6 Mio. EUR auf nunmehr 0,5 Mio. EUR (9M/2020: -0,1 Mio. EUR) gesteigert worden.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die Gesellschaft aller Voraussicht nach Umsatzerlöse in Höhe von rund 18 Mio. EUR (Prognose März 2021: 17,0 Mio. EUR bis 18,0 Mio. EUR), ein EBITDA in Höhe von mindestens 2,2 Mio. EUR (Prognose März 2021: 1,8 Mio. EUR bis 2,3 Mio. EUR) sowie im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von mindestens 1,2 Mio. EUR (Prognose März 2021: 0,8 Mio. EUR bis 1,3 Mio. EUR).

Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: „Wir treiben unsere strategische Mission, mit unserer VIS.X(R)-Plattform eine bessere Werbeerfahrung für jeden zu erreichen, konsequent voran. Die Investitionen in unsere Plattform machen sich immer mehr bemerkbar. Infolgedessen ergibt sich im kommenden Geschäftsjahr 2022 eine weitere Steigerung der Ertragskraft der Gesellschaft.“

