Prime Standard | YOC AG: VIS.X Direktintegration mit globaler Einkaufsplattform Adform

Das Adtech-Unternehmen YOC AG (ISIN: DE0005932735) und die global führende Demand-Side-Plattform (Einkaufsplattform) Adform bauen ihre bestehende Partnerschaft aus. Durch die Direktintegration mit Adform, ist das Inventar von VIS.X, der unternehmenseigenen Technologieplattform von YOC, von nun an für eine größere Anzahl an Einkäufern im Open Market sowie in Private Deals verfügbar. Nachdem YOC erfolgreich Direktintegrationen mit Xandr, The Trade Desk, Magnite und anderen umgesetzt hat, folgt nun durch die Direktintegration mit Adform ein weiterer strategischen Meilenstein zum Ausbau der Supply-Side-Plattform VIS.X.

Die engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglicht es Werbetreibenden, vollumfänglichen Zugang zu den High-Impact Werbeformaten von YOC zu erlangen. Diese können mit einem hohen Maß an Transparenz programmatisch eingekauft werden. Die direkte Integration der Adform Demand-Side-Plattform an VIS.X resultiert in einer Erhöhung der Auslastung des Werbeinventars für die Publisher beziehungsweise eine Steigerung der Verkaufsraten.

In Konsequenz dessen steigt das Handelsvolumen innerhalb der Plattform VIS.X und das Umsatzpotenzial von YOC wird erhöht.

„Adform ist eine der führenden und fortschrittlichsten Einkaufsplattformen für die größten Werbetreibenden weltweit. Dank der direkten Integration in die VIS.X Plattform werden nun alle Kunden und Partner von Adform auf die volle Effektivität unserer High-Impact Formate zugreifen und die Vorteile unseres Inventares nutzen“, sagt Evgenij Tovba, CTO von YOC.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Direktintegration mit YOC erfolgreich abgeschlossen haben. Diese Integration ermöglicht unseren Kunden den Zugang zu leistungsstarken und wirkungsvollen Werbeformaten, die ihnen helfen, die Werbewirkung zu maximieren“, kommentiert Gustav Mellentin, Adform EVP und Co-Founder.

YOC plant, sein Set an DSP Direktintegrationen in VIS.X weiter auszubauen.

