Prime Standard | Westwing pusht Prognose - Boom läuft weiter

04.09.2020 - Einer DER Gewinner der Pandemiemaßnahmen: Westwing Group AG (ISIN: DE0007472060) kann nach dem sehr guten Q2 und den weiterhin hohen - wenn auch nicht mehr ganz so "wahnsinnigen" - nicht mehr anders. Man muss die Prognose anheben. Gerade derzeit eine gute Nachricht, während der Gesamtmarkt, insbesondere die Online-Werte - möglicherweise konsolidieren könnten. Was eigentlich nach der Ralley der letzten 12 Tage überfällig war. Jedenfalls hebt Westwing die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 an und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 40-50% gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (zuvor: 25-35%). Aufgrund der durch die höhere Wachstumserwartung bedingten Skaleneffekte sowie einer weiterhin sehr starken Deckungsbeitragsmarge, erwartet Westwing für das Gesamtjahr 2020 eine bereinigte EBITDA-Marge von 6-8% (zuvor: 3-5%).

Schwung aus dem Q2 setzt sich also fort. War aber auch richtig, richtig gut: Westwing konnte im zweiten Quartal 2020 sehr starkes Wachstum in allen seinen Kundenkohorten (bestehende sowie neue Kunden) in allen Ländern des Unternehmens verzeichnen. Diese erhöhte Nachfrage wurde durch eine beschleunigte eCommerce-Adaption im Home & Living-Bereich während der derzeitigen COVID-19-Situation getrieben. Infolgedessen erhöhte sich das Bruttowarenvolumen (GMV) im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres um +97%. Des Weiteren stieg die Zahl der aktiven Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Bestellung aufgegeben haben, auf 1,2 Millionen, was einem Wachstum von 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz des starken Neukundenwachstums konnte Westwing seine ausgeprägte Kundenloyalität aufrechterhalten, da auch im zweiten Quartal 80% der Bestellungen von Bestandskunden getätigt wurden.

WENN DAS SO WEITERGEHT WÄRE ES EIN QUANTENSPRUNG FÜR DAS UNTERNEHMEN. Wenn sich die Einkaufsgewohnheiten dauerhaft zum Onlinekauf hin ändern würden, wovon man eigentlich ausgeht, wäre die Corona-Krise für Westwing der große Beschleuniger - genauso wie Delivery Hero, HelloFresh, Zalando, Shopapotheke, Home24, flatex - eigentlich alle onlinebasierten Geschäftskonzepte haben durch Corona einen kräftigen Wachstumsimpuls erhalten und eine neue Umsatzebene erreicht.

Westwing erwartet sowohl kurz- als auch langfristig stark von der jüngsten Verlagerung hin zu eCommerce zu profitieren. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) lag im dritten Quartal 2020 bisher bei ca. 55% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wurde weiterhin durch eine erhöhte Nachfrage von bestehenden Kunden sowie eine gesteigerte Neukundenakquise getrieben. Diese positive Entwicklung konnte in allen operativen Ländern des Konzerns beobachtet werden.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres um 91% auf EUR 111 Mio., und die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um mehr als 20 Prozentpunkte auf 13,2% (Q2 2019: -8,5%). Diese Verbesserung ist auf eine hohe Deckungsbeitragsmarge in Kombination mit Skaleneffekten zurückzuführen, wobei die Skaleneffekte im Bereich Marketing-Investitionen und Verwaltungskosten realisiert wurden

07.47 Uhr, 04.09.2020, die Westwing Group AG - Aktie notiert im Frankfurter-Handel zum Schluss gestern bei 17,30 EUR im Plus mit 2,27% (+0,31 EUR).

